Lieldienas Tukumā un apkārtnē!

Lieldienu norises un aktivitātes

Tukumā Lieldienu brīvdienās ikviens aicināts doties pastaigā pa pilsētu un bildēties kopā ar zaķiem un olām. Visās Lieldienu brīvdienās – no 3. līdz 5.aprīlim Tukuma pilsētas Kultūras nams aicina piedalīties foto orientēšanās spēlē “Meklējot Lieldienu zaķi”. Ģimenēs Lieldienas bieži vien saistās ar stāstu par Lieldienu zaķi, kurš Lieldienās nes olas, tās krāso un slēpj, un arī pats slēpjas no olu un zaķu meklētājiem. Tāds ir arī foto orientēšanās spēles mērķis – dienu pavadīt kopā ar ģimeni. Orientēties var gan tie, kas gribēs piedalīties sacensībās, gan tie, kas labprāt dienu pavadītu, pildot dažādus uzdevumus. Uzdevumus varēs veikt, gan pārvietojoties pa pilsētu ar kājām (patiks tiem, kam svarīgi saskaitīt daudz soļu), gan skrienot, gan braucot ar velosipēdu. Kopumā jāizpilda 10 uzdevumi, jābildējas un jādalās ar bildēm sociālajos tīklos, liekot klāt tēmturi #MeklējotLieldienuZaķiTukumā. Tiem, kas grib iegūt kādu balvu, tiem ar ievietoto fotogrāfijas ieraksta vai albuma saiti jāpadalās, nosūtot to uz e-pastu [email protected] . Vairāk informācijas par orientēšanos pa tālruni 20254617 vai www.visittukums.lv

Savukārt, ja pastaigā pa pilsētu dosities Lieldienu dienā, tad iespējams noķersiet spriganus Zaķu puikas, kuri būs ieraugāmi kaut kur starp Brīvības laukumu un Pilsētas parku. Ausīgākie sadzirdēs pilsētā – te šur, te tur – dziedošo Zaķu ģimeni, kuri īstajā uzvārdā esot Neimaņi. Adrese: Brīvības laukums – Pilsētas parks, Tukums

Jaunmoku pils parkā Lieldienu brīvdienās būs iespēja piedalīties īpašā Lieldienu izzinošā orientēšanās spēlē, ripināt līdzpaņemtās olas, izšūpoties, kā arī uzzināt daudz jauna par pils parka objektiem ar 15 QR kodu palīdzību. Ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus, pils kompleksā nesteidzīgām un drošām pastaigām pieejams plašais pils parks, nakšņošanas iespējas pils un muižas ēkas ērtajos numuros vai īpaši ģimenei piemērotā Dīķa mājā, kā arī iespēja baudīt gardu maltīti no Ģimenes restorāna, nakšņojot viesnīcā, gan arī līdzņemšanai. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.jaunmokupils.lv/jaunmoku-pils-parka-apskatama-artelpas-izstade/

Uz jestrām Lieldienu aktivitātēm aicina Jaunpils pils. Te tiek piedāvātas Lieldienu spēles, gardas maltītes, Lieldienu kartiņu izstāde pagalmā, kā arī ekskursijas ar zaķu medībām. Ekskursijas laikā būs iespēja noķert aizbēgušo Lieldienu zaķi, meklēt un nest olas pils zaļajā laukumā, taisīt foto uz pils saliņas ar Lieldienu dekorācijām. Ekskursija paredzēta ģimenei no vienas mājsaimniecības. Maksa 5 EUR pieaugušajiem, 3,50 EUR bērniem. Tāpat tiek piedāvāta spēle “Zini vai mini”. Ar saņemtajām kartītēm “Pils krodziņā” būs iespēja doties ap pili un atrast pareizās atbildes, kā arī saņemt pārsteiguma balvas. Spēle visiem interesentiem bez maksas. Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils novads. Vairāk informācijas www.facebook.com/Jaunpilspils

Zaļi pavasarīgu pikniku Lieldienās – 4. un 5.aprīlī piedāvā atpūtas komplekss “Valguma pasaule”. Vienas mājsaimniecības ietvaros tiek piedāvāta piknika terase ar dzīvo uguni vienīgi jums. Piedāvājumā Lieldienu rīta bērzu sula, Lieldienu olas, jauno nātru zupa, grilēti dārzeņi, grilēta vistas krūtiņa, panēta mocarella, biezpiena deserts un vēl dažādi citi gardumi.

Piknika laiks un vieta rezervējami iepriekš pa tālruni 29414022. Papildus no 2. līdz 5. aprīlim no 11.00 līdz 19.00 būs atvērta arī Mākslas taka mežā. Ieejas maksa pieaugušajiem 5 EUR, skolēniem un bērniem līdz 6.aprīlim bez maksas. Adrese: “Valguma pasaule” , Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas www.valgumapasaule.lv

Kandavā pavasaris un Lieldienas ienāk ar putnu dziesmām un zaķu festivālu. Pilsētā izveidota Putnu taka – izvietoti 20 krāsaini lielizmēra putnu būrīši ar putnu aplikācijām un QR kodiem, kas aicina iepazīt putnus un viņu dziesmas. Maršruti pieejami Kandavas Tūrisma informācijas centrā un lejupielādējami Kandavas mājas lapā. Pilsētā līdz svētkiem norisinās arī konkurss “Lieldienu Zaķu figūras”, kur piedalās 10 dalībnieki. Tie būs skatāmi pilsētā arī Lieldienās. Adrese: Kandavas pilsēta. Vairāk informācijas www.visitkandava.lv/pasakumi/10920/pavasaris_kandava_ienak_ar_putnu_dziesmam un visitkandava.lv/aktualitates/kandavas_zaku_festivala_skatitaju_balsojums_ir_sacies

“Lieldienu gaviles Lieldienu zaķu sētā” norisināsies Slampē. Lieldienās, 4.aprīlī jau no 10.00 rītā Lieldienu zaķi dosies pastaigā pa Slampes ielām, kur būs iespēja tos apskatīt. No pulksten 11.00 līdz 15.00 būs iespēja piedalīties Lieldienu olu meklēšanā un, iespējams, iegūt pārsteiguma balviņas. Savukārt no 12.00 līdz 15.00 Lieldienu zaķu sētā vienas mājsaimniecības ietvaros būs iespēja ripināt olas, nofotografēties lielajā olu ligzdā un baudīt pavasarīgas sajūtas. Adrese: Slampe Kultūras pils, Slampe, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.facebook.com/SlampesKulturasPils

Arī Tumes centrā Lieldienās ir iespēja apciemot zaķēnus un izšūpoties parkā pie Tumes kultūras nama. Adrese: Tumes Kultūras nams, Pasta iela 1a, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.facebook.com/tumeskulturasnams

Lapmežciema parka estrādē Lieldienu svētdienā, 4.aprīlī no pulksten 10.00 līdz 19.00 visi aicināti apskatīt un nobalsot par vides objektiem “ Lapmežciema skaistākā ola”. Adrese: Lapmežciems, Engures novads. Vairāk informācijas www.enguresnovads.lv/kultura/aicina-novertet-skaistako-lapmezciema-lieldienu-olu

Skatlogu un brīvdabas izstādes

Tukuma Audēju darbnīcas logos līdz 4.aprīlim skatāma izstāde “ Sarunas ar…”, kurā eksponēti dažāda lieluma un krāsu filcētie darbi, plastmasas sakausējumi, Nano tehnoloģijas, foto drukas uz auduma un citi interesanti eksperimenti. Darbu autore tekstilmāksliniece Iveta Liepiņa. Adrese: Tidaholmas iela 3, Tukums. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv/lv/audeju-darbnica

Tukuma centrā mākslas galerijas “Durvis” skatlogos skatāma dziedātāja, radio raidījumu vadītāja un dzejnieka Igo (Rodrigo Fomina) grafikas un dizaina priekšmetu darbu izstāde “Daudz laimes”. Adrese: Brīvības laukums 21, Tukums. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv/lv/makslas-galerija-durvis

Tukuma pilsētas Kultūras nama skatlogos līdz 6.aprīlim skatāma tautas tērpu un fotogrāfiju izstāde “Dancot gribu, dancot gribu!”, kas veltīta Tukuma pilsētas tautas deju kolektīviem. Kamēr skatuves dēļi gaida atgriežamies dejotājus, ikviens var ielūkoties TDK “Svīta”, VPDK “Vidums” un VDPK “Svīta Tukums” radošajā dzīvē. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums

Tukumnieki un pilsētas viesi aicināti pievērst uzmanību un apskatīt “Brīvdabas mākslas ekspozīciju Tukuma vecpilsētā.” Te pie laternu stabiem uz divpusējām izdrukām skatāmi nozīmīgāko Latvijas mākslinieku darbi, kas iepazīstina ar vienu no Latvijas muzeju bagātīgākajām glezniecības kolekcijām. Adrese: Harmonijas iela un Dārza iela, Tukums. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv/lv/makslas-muzejs

Lupatdeķu brīvdabas izstāde svētdien, 4.aprīlī no pulksten 10.00 līdz 18.00 būs skatāma Šlokenbekas muižas pagalmā. Izstāde tapusi, pateicoties Šlokenbekas muižas kultūras centra aušanas un rokdarbu kolektīvam un senioru biedrībai “Sarma”. Izstāde notiks tikai piemērotu laika apstākļu gadījumā. Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas www.facebook.com/SlokenbekasMuiza

Jaunmoku pils parkā ikviens aicināts apskatīt pils 120.gadu jubilejas pirmo izstādi “ Pils labiekārtošanas plāni”. Izstāde ļauj ielūkoties dažu saimniecību teritorijās esošo objektu, atpūtas vietu, parku labiekārtošanas plānos, kuri atrodas Jaunmoku pils muzeja krājumā. Vienlaikus izstāde ir kā mudinājums apskatīt citus apskates objektus un maršrutus Kurzemē. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.jaunmokupils.lv/jaunmoku-pils-parka-apskatama-artelpas-izstade/

Atzīmējot Ernesta Birznieka-Upīša 150. dzimšanas dienu, Pastariņa muzejs ir izveidojis brīvdabas ekspozīciju “ Ziemeļkurzemes lauku sēta – Pastariņa pasaule”, kas skatāma arī šajās brīvdienās. Brīvdabas ekspozīcijas karti var saņemt pie muzeja ēkas vai Tukuma muzeja mājas lapā. Tajā atzīmēti deviņi apskates punkti. Katrā norādītajā vietā var iepazīties ar informāciju par konkrēto objektu un izlasīt fragmentus no rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša triloģijas “Pastariņa dienasgrāmata”. Adrese: “Bisnieki”, Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv/lv/pastarina-muzejs

Lai krāsainas un priecīgas Lieldienas!