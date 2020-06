Dabas skaistuma baudīšana

Jau no piektdienas, 19.jūnija Tukuma pilsētas Kultūras nams aicina apbrīnot krāšņos peonijas ziedus izstādē “ Brīnumainā peonija”. Tajā vienuviet būs apskatāma peoniju daudzveidība no trīs dažādiem kolekciju dārziem un mākslinieces Šņežanas Tišleres gleznas. Peonijas uz Tukuma pilšetas Kultūras namu atceļos no Intas Doniņas, Ineses Karules un Elitas Zvingules dārziem. Izstāde būs apskatāma 3 dienas – piektdien, 19.jūnijā no pulksten 14.00 līdz 21.00, bet sestdien un svētdien, 20. un 21.jūnijā no pulksten 10.00 līdz 21.00. Ieejas biļetes cena 2 EUR personai. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 28344637, www.tukumskn.lv

Lielajā Ķemeru tīrelī ir iespēja piedalīties laivu braucienos, vērojot saulrietu vai saullēktu burvīgajā purva ainavā. Skaistos vasaras saullēktus un saulrietus baudīt dabā arī šonedēļ piedāvā Ozolaivas.lv. Braucienu laiki: piektdien, 19.jūnijā – vakarā pulksten 19.40, sestdien, 20.jūnijā – rīta agrumā pulksten 3.50 un vakarā pulksten 19.40, svētdienas, 21. jūnija rītā pulksten 3.50, kā arī 22. jūnija vakarā pulksten 19.40. Iepriekšēja pieteikšanās braucieniem ir obligāta! Laivošanas sākuma vieta: Lielā Ķemeru tīreļa austrumu mala, stāvlaukums pie Kalnciema ceļa. Vairāk informācijas pa tālruni 23202900, https://ozolaivas.lv/events/category/saullekts-un-saulriets-lielais-kemeru-tirelis/

Dabas vērošanai un radošām izpausmēm piektdien, 19.jūnijā no pulksten 18.15 tiek piedāvāta arī zīmēšanas meistarklase – “Dabas skicēšana” ģimenes studijā “Sajūtu lāde”. Tās laikā kopā ar Agnesi Aijēnu būs iespēja izzināt skicēšanas un akvareļa krāsu burvību. Nodarbība notiks gan telpās, gan ārā, sēžot kādāpuķu dobē, pļavā vai ziedošā koku dārzā. Varbūt ,ka sagaidīt Vasaras Saulgriežus ar zīmuli un otu rokās, ir skaists veids kā nonākt tuvāk sev. Nodarbībā var piedalīties ikviens – ar vai bez priekšzināšanām. Adrese: “Sajūtu lāde”, pasta iela 11, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 29299433, www.sajutulade.lv

Savukārt rožu dārzā “Rozītes” Sēmes pagastā 19.jūnija vakarā no pulksten 20.00 aicināti ierasties tie, kas vēlas piedalīties “Saulgriežu Gongu naktī Rožu dārzā”. Pasākums būs izzinošs un spēcinošs, no sākuma ar sarunām par un ap gongiem, pēc tam piedaloties meistarklasēs – praksēs un pavadot visu nakti meditācijā, sagaidot rītu, sajūtot sevi un sadzirdot Visumu sevī un Visumā sevi. Adrese: “Rozītes”, Sēmes pagasts, Tukuma novads. Pieteikties meditācijai pa tālruni 20333528. Vairāk informācijas https://ej.uz/GonguNaktsRozites

Jāņu ielīgošanas pasākumi un tirdziņi

Ja piektdienas vakarpusē – 19.jūnijā dodaties Pūres virzienā, piestājiet turpat Pūres centrā, Rīgas – Ventspils šosejas tuvumā, kur no pulksten 16.00 līdz 20.00 norisināsies Pūres Vasaras vakartirgus. Tirdziņā būs iespēja iegādāties dāzā’dus vietējo ražotāju gardumus un darinājumus. Adrese: Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26284364.

Uz kinopilsētiņu Cinevilla svinēt svētkus visi aicināti gan piektdien, gan sestdien. Piektdienas, 19.jūnija vakarā notiks pēdējais jūnija “Kino un mūzika tavā auto” vakars. Pulksten 22.30 pirms filmas skatīšanās ar muzikālu uzstāšanos atbraukušos izklaidēs Artūrs Gruzdiņš, savukārt 23.00 uz lielā ekrāna būs iespējams noskatīties filmu “Bad Moms” (“Sliktās mammas”). Savukārt sestdien, 20.jūnijā, kad ar dziesmām, dejām un rotaļām visas dienas garumā norisināsies pasākums “ Ielīgosim Jāņus Cinevillā”. Darbosies “Līgo” tirgus ar pašmāju ražotājiem no visas Latvijas. Ar muzikālu priekšnesumu visu dienu pasākuma apmeklētājus priecēs Dj Carlo, bet pulksten 15.30 uzstāsies Artūrs Gruzdiņš, savukāt pulksten 15.00, 17.00 un 18.00 grupa “Apvedceļš”. Būs iespēja vērot arī kino Cinevillas kinoteātrī, kur pulksten 12.00, 14.00 un 16.00 tisk demonstrēta filma “ Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Bērniem līdz 6 gadu vecumam ieeja bez maksas. Adrese: kinopilsētiņa “ Cinevilla”, “ Vidusvecvagari”, Slampes pagasts, Tukuma novads. Vairāk infromācijas pa tālruni 29366654, www.facebook.com/CinevillaEvents/

Savukārt piedzīvot skaistākās vasaras dziesmas kopā ar nebēdnīgo apvienību “Buļceņas” varēsiet Zemītē, 21. jūnijā pulksten 17.00. Adrese: Zemītes pilsparka estrāde, Zemīte, Kandavas novads. Vairāk infromācijas pa tālruni 29157360, www.kandava.lv

Svētku pirmdienā, 22. jūnijā Jaunpilī notiks svētki visas dienas garumā. No pulksten 12.00 darbosies Līgo tirdziņš, pulksten 15.00 – vainagu pīšana un fotosesija, taču pulksten 18.00 – brīvās gribas ansamblis “Stiprās sievas” un etnoprieka grupa “Ogas”. Adrese: Jaunpils pils teritorija un laukums, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26101458, www.jaunpilspils.lv

Muzikālu vakaru garantēs Jāņu ielīgošanas pasākums 22. jūnijā pulksten 19.00 Cērē. Kurā piedalīsies Cēres amatierteātris “Saime” un Cēres sieviešu vokālais ansamblis. Adrese: Pie Cēres sporta halles, Cēre, Cēres pagasts, Kandavas novads. Vairāk infromācijas pa tālruni 26239843, www.kandava.lv

Saulgriežu svinēšana

Saulgriežu svētku ieskaņu Tukumā varēs just jau piektdienas, 19.jūnija vakarā no pulksten 22.00, kad uz Domes ēkas fasādes Talsu ielā 4 sāks rādīt Latvijā lielāko 3D instalāciju “ Ozolu vainags”. Instalāciju būs iespēja vērot katru vakaru līdz pat 25.jūnija pulksten 1.00.

Savukārt sestdien, 20.jūnijā Tukuma Brīvības laukumā no pulksten 9.00 līdz 14.00 Tukuma iedzīvotāji un viesi laipni aicināti nest Jānu zāles un piedalīties lielā Jāņu vainaga vīšanā. Svētku sajūtu radīs un par kopīgu muzicēšanu rūpēsies Tukuma pilsētas Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi. Savukārt vainags kā pilsētvides objekts būs apskatāms līdz 22.jūnijam.

Vēl tukumnieki un pilsētas viesi otrdien, 23.jūnijā aicināti piedalīties interaktīvā akcijā “ Atrodi savu vainagu!”. Tās ietvaros meitenes aicinātas uzvīt Jāņu vainagu un fotogrāfiju ar to publicēt vietnē Facebook, pievienojot tēmturi #atrodisavuvainagu. Pēc attēla publicēšanas vainags jāiemet kādā ūdenstilpnē. Savukārt puišiem ir iespēja šos vainagus atrast, nofotografēt un publicēt vietnē Facebook, izmantojot tēmturi #atrodutavuvainagu. Akcija tiek rīkota sadarbībā ar Tukuma Pilsētas Kultūras namu. Vairāk infromācijas pa tālruni 20254617.

Svētdien, 21.jūnijā no pulksten 10.00 uz Saulgriežu svinēšanu Latviskās noskaņās aicina Pastariņa muzejs. Gatavojoties gada garākajai dienai un īsākajai naktij, pasākuma apmeklētāji jau no rīta būs aicināti rotāt muzeja telpas, darināt saules vārtus un ugunsriteni, kā arī siet pirts slotiņas. Tiks iemīcīta un cepta rudzu maize, gatavota plātsmaize, pīrāgi un siets siers. Veselības stiprināšanai tiks lasītas pļavas zāles un pīti svētku vainagi. Pulksten 19.00 uzstāsies bērnu vokālā studija “ Varavīksne” un Sēmes un Zentenes kultūras nama vokālais ansamblis “ Domino”. Neiztrūkstošas būs arī dažādas Saulgriežu spēles un rotaļas. Dalības maksa pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1 EUR, pieaugušajiem 1,50 EUR, ģimenes biļete – 3 EUR. Adrese: Pastariņa muzejs, “ Bisnieki”, Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 28651091, www.tukumamuzejs.lv/pastarina-muzejs

Visas dienas garumā Jaunmoku pilī 21. jūnijā no pulksten 10.00 notiks Ģimeņu diena vasaras Saulgriežos, kurā ģimenes aicinātas uz kopīgu vainagu pīšanu, zāļu tēju degustāciju, rakstu zīmes veidošanu un makšķerēšanu pils dīķī. Pēc tēju degustācijas iekštelpās no pulksten 11.00 varēs doties kopīgā pastaigā uz parku. Tās laikā tiks iepazītas lasāmās zālītēs un saplūkti ziedi vainagiem. Savukārt unikālo latvju rakstu zīmi sev vai vienu kopīgu ģimenei varēs izgatavot Zīmes Centrā. Dalība Ģimeņu dienā bērniem bez maksas. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas 26187442, www.jaunmokupils.lv

Dabas ieskauti, meditatīvās noskaņās “Valguma pasaules” mežā 21. jūnijā pulksten 21.06 muzicēs Ēriks Upenieks, piebalsojot Valguma vēju zvanam, putniem un koku galotnēm. Skanēs skaņdarbi no Ērika Upenieka albumiem “Vakara mūzika” un “Visuma skaņa”. Saulei rietot, būs kopēja dziedāšana. Dalībnieku skaits ierobežots – tikai 100 klausītājiem! Biļetes lūgums pieteikt un iegādāties savlaicīgi. Ieejas maksa: Adrese: “Valguma pasaule”, Smārdes pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 63181222, 29414022, www.valgumapasaule.lv

Slampes pusē Saulgriežu dziesmu vizināšana 21. jūnijā ar folkloras kopu “Pūrs” notiks pulksten 21.00 Ozolniekos un pulksten 21.50 Slampē. Svinīga lielā ugunskura aizdegšana Slampē būs pulksten 22.50, taču ugunsskulpūras aizdegšana notiks pulksten 23.20 un svētku kulminācijā pulksten 23.30 mirdzēs ugunsšovs. Adrese: Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads. Plašāka informācija: https://www.facebook.com/SlampesKulturasPils/

Svētku rituālu cienītāji aicināti 22. jūnijā pulksten 20.00 uz Enguri, kur notiks Saulgriežu rituāls ar Aivu Daukšu. Rituālam līdzi jāņem vecie vainagi, zāļu tējas, trejdeviņu ziedu pušķis, pupas, zirņi un sēklas. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Dalības maksa 2 EUR. Adrese: Engure, Engures pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas pa tālruni 24400170

Koncerti un teātra izrādes

Piektdienas, 19.jūnija vakarā pulksten 20.00 Durbes pils pagalmā visi aicināti uz Saulgriežu sajūtu koncertu “ Esi man tā”. Koncertā piedalīsies populārie Latvijas mūziķi – Marts Kristiāns Kalniņš, Putnu balles solistes Līva Kalniņa un Kristiāna Stirāne, pianists Jānis Miltiņš, perkusionists Ivars Kalniņš. Biļetes iegādājamas Biļešu Paradīzes kasēs. Adrese: Durbes pils, M. Parka iela 7, Tukums. Vairāk informācijas pa tālruni 25721502, www.tukumamuzejs.lv/durbes-pils

Iepriecināt vietējos iedzīvotājus un arī viesus piektdienas, 19.jūnija vakarā piedāvā Tumes jauktais koris, kurš Tumes centra pagalmos sniegs Līgo koncertus “Ieskanam Saulgriežos!”. Pulksten 20.00 koncerts norisināsies Ievu un Dārza ielas pagalmā, bet pulksten 20.30 Ziedoņa un Liepu ielas pagalmā. Adrese: Tumes, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas pa tālruni 26332401

Piektdienas, 19.jūnija vakarā pulksten 21.00 sezonas atklāšanas koncerts ENGURE Live norisināsies arī kafejnīcā “Engure Cafe”. Koncertā piedalīsies grupa “ Laika Suns” un vakara turpinājumā viesus izklaidēs DJ Otto Kluss. Vietu skaits pasākumā ierobežots. Adrese: Engure Cafe, Ostas iela 1, Engure, Engures pagasts, Engures novads. Vairāk informācijas un galdiņu rezervēšana pa tālruni 28368868, www.facebook.com/engurecafe/

Tiem, kam interesē brīvdabas teātris, 21. jūnijā Vānē pulksten 20.00 notiks Vānes amatierteātra uzdevums pēc Anitas Grīnieces lugas motīviem. Līdzi jāņem sedziņas, kur apsēsties. Adrese: Vānes pamatskolas sētā, Prātnieki, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads. www.kandava.lv

Savukārt 22. jūnijā pulksten 19.00 Matkulē notiks Leldes Stumbres izrāde “Burvīgie blēži”. Šā brīža iespēju un radošuma interpertācija. Adrese: Matkules pamatskolas sporta laukums, Matkule, Kandavas novads. www.kandava.lv

Jāņu vakara pasākumi

Ja neesi vēl noskatījis Līgo svinību vietu, tad 23. jūnijā lielus un mazus Jāņa bērnus aicina uz bramanīgu Līgo vakara koncertu un individuālu līgošanu Jaunmoku pils parkā. Pulksten 19.00 nebēdnīgas, jestras tautas dziesmas un ziņģes Līgo vakara koncertā izdziedās mutīgās Liepājas teātra aktrišu folkloras kopas “Atštaukas” sievas. Līgošanai draugu, ģimenes lokā būs iekārtota individuāla piknika vieta ar īpašu ugunskuru, grilu un piederumiem. Par godu svētkiem pils saime būs sarūpējusi gardu sveicienu un neizpaliks Līgo laikam raksturīgā apdziedāšana. Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas 26187442, www.jaunmokupils.lv

Jau tradicionāli 23. jūnijā pulksten 16.00 Līgo izrāde būs Kandavas brīvdabas estrādē “Ozolāji”. Šoreiz – Zeiboltu Jēkaba izrāde “Barons Bunduls”. Režisors, kā vienmēr Voldemārs Šoriņš. Ieejas maksa – 3 EUR. Adrese: Brīvdabas estrāde “Ozolāji”, Kūrorta iela 14, Kandava. Vairāk informācijas 29157360, www.kandava.lv

Lustīgu līgošana sola arī Zantē, kuru kopīgi svinēt 23. jūnijā pulksten 18.00

ar V.Lodes izrādi “Antiņa precības” piedāvās vietējie aktieri un folkloras kopa “Vācelīte”. Adrese: Zantes brīvdabas estrāde, Zante, Zantes pagasts, Kandavas novads. Vairāk informācijas: 29753797, www.kandava.lv

Apmeklējot apskates objektus un pasākumus, aicinām būt atbildīgiem par savu un apkārtējo veselību, ievērojot sociālās un fiziskās distancēšanās pasākumus!

Lai skaists saulgriežu laiks! Uz Tukumu pēc smukuma!