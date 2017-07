Tukuma domē jauns speciālists

Jau pusotru mēnesi Tukuma novada domē strādā jauns uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists Artūrs Doveiks, kas, pretendējot uz šo amatu, bija izturējis vairāk nekā 30 cilvēku lielu konkursu. Artūrs ir dzimis un audzis Tukumā, taču līdz ar studijām pārcēlies uz Rīgu. Latvijas Universitātē viņš apguvis uzņēmējdarbības vadību un mārketingu, šajā jomā iegūstot gan bakalaura, gan maģistra grādu. Līdz darbam domē vairākus gadus strādājis uzņēmumā «Lursoft». Vaicāts, vai jau ir iepazinis uzņēmējdarbības jomu novadā un kā to vērtē, A. Doveiks saka, ka šo pusotru mēnesi to vien dara, kā cenšas gūt priekšstatu par novada uzņēmumiem: “Uzņēmumu ir daudz un līdz ar to viennozīmīgi pateikt kādu vērtējumu ir grūti. Es domāju, ka situācija ir laba, arī iespējas uzņēmumiem ir pietiekami labas, jo ir gan loģistikas iespējas, kā arī transporta mezglu un Rīgas tuvums. Pieļauju, ka arī lidosta, kas ir sarosījusies, varētu šo darbību veicināt.”

