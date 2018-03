Medijpratības mācībās Tukumā māca, kā atpazīt melu ziņas, propagandu un slēpto reklāmu

“Bokseris Usiks atteicies no cīņas ar Mairi Briedi”, “Pāvests Francisks vēlas, lai vēlēšanās uzvar Tramps”, “Tramps neatbalstīs Baltijas valstis” – šie bija daži no viltus ziņu piemēriem, kurus medijpratības mācībās Tukuma Raiņa ģimnāzijā ar jauniešiem pārrunāja TV3 ziņu dienesta žurnāliste Monta Jakovela. Viņa tikās ar tiem vidusskolēniem no Brocēniem, Druvas, Ventspils un Tukuma, kas bija izteikuši gatavību piedalīties medijpratības projekta «Pilna doma» konkursā, lai pētītu un atspoguļotu sabiedrībai aktuālas problēmas.

Lai palīdzētu jauniešiem uzzināt, kā plašajā informācijas klāstā atpazīt melu ziņas, propagandu un slēpto reklāmu, kā izvērtēt, kuriem medijiem var uzticēties, un mudināt pašus kļūt par gudriem satura veidotājiem, medijpratības projekta «Pilna doma» ietvaros deviņi atzīti mediju nozares profesionāļi uzrunā ap 330 jauniešu un viņu pedagogus no 46 Latvijas vidusskolām. Pie vidusskolēniem Daugavpilī, Liepājā, Dobelē, Tukumā, Cēsīs un Rīgā dosies gan sabiedrisko, gan komercmediju žurnālisti.

Vairāk lasiet laikraksta otrdienas, 20. februāra, numurā ŠEIT!