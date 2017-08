Kur nomazgāties tiem tukumniekiem, kam mājās nav ne dušas, ne vannas?

Šāds jautājums uzdots jau gadiem ilgi – kopš Tukumā nav pirts un kopš tā laika, kad tie cilvēki, kam mājās nav ūdensapgādes, šos pakalpojumus izmanto Tukuma ledus hallē. Lai arī tā ir iespēja, ar šo piedāvājumu ne visi ir mierā.

Kā stāstīja kāda dušu apmeklētāja, viņasprāt, veciem cilvēkiem šīs dušas nav domātas, jo tajās ir auksti, turklāt nemitīgi auksto gaisu caur lūkām pumpējot klāt: “Slikti jau tas vien, ka dušas ir vairāk vai mazāk publiskas, jo turpat ir daudz cilvēku, kas staigā iekšā un ārā, bet mazgāšanās jau nav tā lieta, ko vajadzētu tik publisku veidot, jo īpaši veciem cilvēkiem. Manuprāt, pašvaldībai nav nekādas nojēgas par to, cik daudziem cilvēkiem, tajā skaitā veciem, nav mājās tādu labumu kā ūdensvada. Iespējams, aiz savas labās dzīves deputāti neredz faktu, ka Tukumā daudzi ar spaiņiem nes ūdeni no akas un kāpj ar šo spaini 2. stāvā pa šaurām un stāvām kāpnēm, lai sanāk vannai vai vismaz bļodai, un tad to pašu nes laukā uz netīrā ūdens izlejamo bedri. Es iesaku atnākt un pamēģināt, kā tas ir, un tad nebūtu jautājumu, kāpēc tiem cilvēkiem vajag tās dušas un to pirti. Dome visu laiku atrunājas, ka pirts nav pašvaldības uzdevums, kas jāpilda, bet ne jau ērtību dēļ vajag pirti, bet lai nomazgātos…

