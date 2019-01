Zolmaņi tiekas Tumē

Otrajā Adventē, 9. decembrī, Tukuma novada Tumes kultūras namā, mierīgā gaisotnē ar ļoti interesantām cīņām, risinājās zolītes čempionāta 3. posma sacensības, kurās kopā jau piedalās rekordskaits dalībnieki – 24 dalībneiki. Sevišķi liels prieks, pasākuma organizatoriem bija par jauniesācējiem – jaunās paaudzes pārstāvjiem no Tukuma – Mairi Māliņu, Mārci Mežnieku un Kasparu Šveideru, kuri arī bija ieinteresēti piedalīties šajās sacensībām, kaut arī pirmajā reizē, viss neizdevās, kā vēlētos, cīņas azarts bija un gan jau nākamajā reizē kritīs labākas kārtis. Uzvarētāju titulu ar 24+63 punktiem ieguva – Aivars Dišlers no Tukuma, 2. – ar 22+76 punktiem izcīnīja Andris Važa no Tukuma, bet 3. – ar 21+82 punktiem ierindojās Guntis Vītolnieks no Tumes. Kopējā vērtējumā pēc trim sacensību posmiem līderu pozīcijas ar 70+265 punktiem pārliecinoši ieņem Arnis Kleinbergs no Kandavas; 2. – Guntis Vītolnieks ar 58+107 punktiem; 3. – Spodris Vēveris ar 56-12 punktiem. 2019. gada 20. janvārī Tumes kultūras namā norisināsies 4. posms.