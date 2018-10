Kā zolmaņi Tumē pulcējās

Svētdien, 21.oktobrī, pēdējā negaidīti silti saulainajā dienā Tumes kultūras namā notika pirmais zolītes turnīrs. Uz sacensībām bija ieradušies 18 zoles cienītāji no Kandavas, Tukuma, Tumes, Irlavas, kā arī no Rīgas. Tas liek secināt, ka kāršu spēle ir iecienīta, jo ar katru gadu pulcē aizvien vairāk dalībnieku. Sacensību 1. posmā uzvaras laurus plūca Arnis Kleinbergs no Kandavas ar 27+140 punktiem, 2. – Kārlis Grīnvalds no Rīgas ar 21+16 punktiem, bet 3. – Guntis Vītolnieks no Tumes ar 20+76punktiem.