Kredītu apvienošana vai aizdevums pret auto

Jums ir savs privātais auto un steidzami nepieciešama nauda neparedzētiem izdevumiem? Vai esat dzirdējis par tādu kredīta veidu kā aizdevums pret auto? Varbūt pat neko iepriekš nezinājāt par šādu pakalpojumu, kas piedāvā iespēju saņemt aizdevuma summu pat līdz 90% apmērā no Jūsu automašīnas tirgus vērtības? Šis ir lielisks risinājums situācijai, kad iepriekš esat sabojājis savu kredītvēsturi ar kavētiem maksājumiem un baidāties pat vērsties pie kreditēšanas kompānijām ar jautājumu par naudas aizdevumu.

ONEfinance.lv piedāvā šādu pakalpojumu klientiem, kam nav iespējas paņemt ātro kredītu internetā vai kam ir sabojāta kredītvēsture. Saņemot aizdevumu, Jums nav jāuztraucas par to, ka automašīnu būs jāatdod kā ķīlu kreditēšanas kompānijai, jo ONEfinance.lv ļauj klientam aizdevuma laikā turpināt ar to braukt. Varbūt Jums nav privātā automašīna, bet Jūsu īpašumā ir kāds cits transportlīdzeklis, pret kuru Jūs labprāt saņemtu aizdevumu? Ja Jūsu īpašumā ir, piemēram, traktors, motorolleris, motocikls, laiva vai kāds cits transportlīdzeklis, arī tad Jūs varat sazināties ar ONEfinance.lv konsultantu, pieteikties patēriņa kredītam un vienoties par izdevīgākajiem un atbilstošākajiem līguma nosacījumiem. Piesakoties aizdevumam, Jums to būs iespēja saņemt jau vienas dienas laikā, un iespējamā kredīta summa ir no 1000 līdz 10 000 EUR. Protams, kā ikvienam kredītam, arī šim ir procenti, bet uzņēmums saviem klientiem piedāvā pievilcīgas procentu likmes no 18% līdz 45% ar atmaksas termiņu līdz 6 gadiem.

Arī par tiem klientiem, kuriem ir katru mēnesi jāveic maksājumi par vairākiem kredītiem, ONEfinance.lv ir padomājis un piedāvā kredītu apvienošanu. Pārkreditēšana ir piemērots piedāvājums klientiem, kuriem jau ir paņemti vairāki kredīti, bet procentu likmes ir pārāk lielas, un labprāt vēlētos samazināt ikmēneša maksājumus. Tad ir vērts padomāt par šī pakalpojuma izmantošanu. Lai veiktu pārkreditēšanu, ir jāsazinās ar ONEfinance.lv konsultantu, jāuzskaita visi kredīti ar visiem līguma Nr., kā arī jānorāda katra kredīta ikmēneša maksājumi. Var gadīties, ka Jums būs nepieciešama izziņa no aizdevējiem, pie kā ņēmāt kredītus, bet par to tad konsultants Jūs informēs. Mēdz būt situācijas, kad kredītdevēji nevēlas sniegt šīs izziņas, jo viņu firmas ienākumi ir atkarīgi no aizdotās naudas, bet vienmēr var atrast risinājumu šādiem gadījumiem.

Lai veiktu pieteikumu aizdevumam pret auto vai kredītu apvienošanai, sazinieties ar ONEfinance.lv konsultantu pa tālr. 27787787 vai dodieties uz klientu apkalpošanas centru Rīgā, Ģertrūdes ielā 20. Izrunājot ar konsultantu situāciju, kuru vēlaties atrisināt, noteikti Jums tiks piedāvāts labākais un izdevīgākais piedāvājums, lai turpmāk Jums vairs nebūtu jāsatraucas par šo problēmu, kas Jūs nomoka.