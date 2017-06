Novados notiek pašvaldību vēlēšanas /Papildināts 20.10/

Mūsu korespondente Agita Puķīte, šodien 14.00 Latvijas radio ziņās, par vēlēšanu norisi mūsu novados stāstīja: ”Līdz pulksten 12.000 Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novados vēlētāju aktivitāte bijusi nedaudz lielāka par 22 procentiem, kas praktiski neatšķiras no Zemgales vidējiem rādītājiem. Pie vēlēšanu iecirkņiem satiktie cilvēki ir priecīgi un atvērti, labprāt stāsta par ko nobalsojuši, ir tādi, kuri balso par jau esošajiem politiķiem, bet netrūkst arī tādu, kas gaida politikā jaunus cilvēkus, kas gatavi uz jauniem izaicinājumiem un risinās viņu problēmas. Vēlētāji arī spēj konkrēti norādīt, kādus darbus būs jāveic jaunajiem deputātiem. Tukuma pusē aptaujātie kā galvenās vajadzības nosauc baseinu un pirti Tukumā. Viņi vēlas, lai tiktu turpināts ielu remonts un asfaltēšana, liela daļa tukumnieku vēlas, lai vairāk tiekt kopts pilsētas centrs.

Līdz pulksten 17.00 Tukuma novada 16 vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 6671 iedzīvotājs, jeb 29,27% no 22792 balstiesīgajiem, Kandavas novada 7 vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 2807 iedzīvotāji, jeb 34,30% no 6877 balstiesīgajiem, Jaunpils novada 2 vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 627 iedzīvotāji, jeb 31,78% no 1973 balstiesīgajiem, Engures novada 4 vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 2048 iedzīvotāji, jeb 34,23% no 5983 balstiesīgajiem.

Līdz pulksten 20.00 Tukuma novada 16 vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 7817 iedzīvotājs, jeb 34,30% no 22792 balstiesīgajiem, Kandavas novada 7 vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 2359 iedzīvotāji, jeb 40,82% no 6877 balstiesīgajiem, Jaunpils novada 2 vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 656 iedzīvotāji, jeb 33,25% no 1973 balstiesīgajiem, Engures novada 4 vēlēšanu iecirkņos nobalsojuši 2424 iedzīvotāji, jeb 40,51% no 5983 balstiesīgajiem. (informācija no CVK.lv)