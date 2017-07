Keramikas apdedzināšanas katls jau Jaunpils amatu mājas telpās

Lai paplašinātu Amatu mājas piedāvājumu klāstu, tiek papildus attīstīts vēl viens no mākslas un amatniecības veidiem – keramika, stāstīja Amatu mājas vadītāja Velga Pavlovska. Tāpēc arī izveidots keramikas pulciņš. Taču līdz šim tam nebija ne telpu, ne inventāra. Bet nu, startējot «Leader» projektu konkursā, esot iegādāta elektriskā keramikas apdedzināšanas krāsns «Rohde» (līdz 1320°C), kas turpmāk došot iespēju Amatu mājā izgatavotos keramikas darbus, tos glazēt un arī apdedzināt. Projekts īstenots no 1. marta līdz 15. jūlijam. Un kopējās tā izmaksas – 2980 EUR, no kurām publiskais finansējums – 2682 EUR.

