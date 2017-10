Engures vidusskolai 2. vieta Taku skriešanas sacensību «Stirnu buks» skolu čempionātā

No 15. aprīļa līdz šā gada 21. oktobrim norisinājās Taku skriešanas seriāls un tā ietvaros – arī skolu jauniešu čempionāts. Kopumā tika aizvadīti 7 posmi dažādās Latvijas vietās: Zilajos kalnos (Ogre), Smeceres silā (Madona), Kornetos (Alūksnē), Pokaiņu mežā (Dobele), Milzkalnes Āžu kalnā, Gaujas senlejā (Līgatne) un Karostā (Liepājā). Skolu jauniešiem bija jāpiedalās «Vāveres» distancē, pieveicot 5 līdz 6 km. Engures vidusskolas skolēni startēja šajās sacensībās ar ļoti labiem rezultātiem, jo uz goda pjedestāla atsevišķos posmos kāpa Kaspars Kronbergs, Krišs Liepiņš, Betija Līcīte un Ernests Gūtmanis (kopvērtējumā izcīnot 3. vietu). Absolūti visos posmos piedalījās Klāvs, Kārlis un Krišs Liepiņi, Marta Ķikare un Marta Švāģere, Artis Bērznieks, Gustavs Gronskis, Emīlija Paula Ozola, Loreta un Ilvars Matvejevi, Jānis Puriņš, Mareks Lukjanskis un Mikus Semeneņa, kā arī Alise Evardsone. Skolas savā starpā cīnījās arī kopvērtējumā pēc atvesto skolēnu skaita uz sacensībām. Engures vidusskola divos posmos ieguva arī 1. vietu, jo uz sacensībām neieradās tās sīvākie konkurenti – Jelgavas 4. vidusskola. Engures skola uz dažiem posmiem ieradās pat ar diviem autobusiem, jo skolēnu skaits bija no 60 līdz pat 80 (no 1. līdz 12. kl.), lai gan skolā kopumā mācās 230 bērni! Rezultātā kopvērtējumā Engures vidusskola piekāpās vien spēcīgajai Jelgavas 4. vidusskolai, kurai katrā posmā bija no 80 līdz 100 bērni. Līdz ar to Engures vidusskolai 2. vieta taku skrējienā skolu jauniešiem «Stirnu bukā» pēc atvesto skolēnu skaita – 383. Balvā iegūts kauss un 600 eiro no veikala «Sportland» sporta inventāra iegādei. Tukuma 2. vidusskola ierindojās 4. vietā, iegūstot 200 eiro sporta inventāra iegādei.

Paldies Engures vidusskolas direktorei Ilzei Kalnozolai par atbalstu nokļūšanai līdz sacensībām un skolotājām Ingai Dreimanei, Danai Gailei un Ievai Orstei par skriešanu kopā ar bērniem un sagaidīšanu finišā. Pēdējā posmā bija sasparojušās arī citas skolas: Aizputes vidusskola un Tukuma 2. vidusskola, atvedot lielu dalībnieku skaitu – 40 un 50, kas liek domāt, ka 2017./2018. gada sezonā nebūs viegli noturēt 2. vietu kopvērtējumā. Paldies «Stirnu buka» organizatoriem par aizraujošām un spēku pārbaudošām trasēm visu sacensību garumā! Īpašs paldies galvenajam organizatoram Rimantam Liepiņam par neizsīkstošu atbalstu!