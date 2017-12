Ziemassvētki nebūt nav bijuši mierīgi – piekauti vairāki cilvēki

No 22. līdz 26. decembrim Tukuma policijas iecirknī reģistrēti 53 notikumi, uzsākti trīs kriminālprocesi un sastādīti 35 administratīvā pārkāpuma protokoli.

22. decembrī

20.00 Tukumā, Raudas ielā, konstatēts, ka no kāpņu telpas nozagts velosipēds «Merida» 150 eiro vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.

21.46 Džūkstes pagastā, autoceļa Lancinieki-Džūkste 6. km, pagaidām nenoskaidrots autovadītājs ar automašīnu «Opel Astra» nobrauca no ceļa un iebrauca kokā. Pats vadītājs devies prom no notikuma vietas, pārkāpjot likumā noteikto kārtību.

23. decembrī

16.45 Kandavā, Abavas ielā, 1999. gadā dzimusī vadīja automašīnu «VW Passat» un, veicot kreiso pagrieziena manevru, nedeva ceļu «Ford Galaxy», kas brauca pa galveno ceļu, kā rezultātā notika sadursme.

19.00 Kandavas novada Zemītes pagasta Grenčos kādam 1988. gadā dzimušam vīrietim konflikta laikā nodarīti miesas bojājumi. Uzsākts kriminālprocess.

24. decembrī

8.30 Tukumā, Telegrāfa ielā, pagaidām nenoskaidrots vadītājs, vadot automašīnu «VW Transporter», atpakaļgaitā uzbrauca stāvošam «BMW 525» un aizbrauca no notikuma vietas, pārkāpjot likumā noteikto kārtību.

10.32 Tukumā, Mednieku ielā, pagaidām nenoskaidrots vadītājs ar kravas transportlīdzekli, braucot atpakaļgaitā, uzbrauca elektrības stabam, to bojājot, un aizbrauca no notikuma vietas, neziņojot par šo negadījumu, kā to paredz likumā noteiktā kārtība.

19.30 Tukumā, Pasta ielā, divi 1987. gadā dzimuši vīrieši nodarīja miesas bojājumus 1990. gadā dzimušajam, kurš ar dažādām traumām pēc tam nogādāts Paula Stradiņa klīnikās universitātes slimnīcā. Uzsākts kriminālprocess.

25. decembrī

7.37 Tukumā, Meža ielā, 1990. gadā dzims vīrietis no veikala nozaga alkohola pudeli.

13.00 Tukuma novada Džūkstes pagastā konstatēts, ka ar krāsu apzīmētas sešas ceļa zīmes.

19.30 Tukumā, Lauku ielā, 1993. gadā dzimis vīrietis, atpakaļgaitā vadot automašīnu «SAAB», uzbrauca žogam, to bojājot.

Pārbauda pirotehnikas izstrādājumus

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes sadarbībā ar pašvaldības policiju no 23. decembra līdz pat 2. janvārim pastiprināti veic kontroli, lai pirotehniskie izstrādājumi netiktu pārdoti nelicencētās tirdzniecības vietās, kās arī lai tā netiktu pārdota personām, kuras nav sasniegušas noteikto vecumu un nepieļautu pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas noteikumu pārkāpumus.

Policija atgādina:

! Pirotehniskos izstrādājumus jāiegādājas tikai uzņēmumos, kam ir izsniegta atbilstoša licence un nekādā gadījumā to nedrīkst iegādāties no privātpersonām, kas tirgo nezināmas izcelsmes nesertificētus izstrādājumus;

! Pirms pirotehnisko izstrādājumu lietošanas rūpīgi jāizlasa lietošanas pamācība un jāiegaumē drošības noteikumi;

! Nedrīkst pieļaut, ka pirotehniku lieto bērni, nedrīkst to atstāt bērniem pieejamās vietās, kā arī ir jāizskaidro šo līdzekļu lietošanas bīstamība. Pat brīnumsvecītes ieteicams lietot vecāku klātbūtnē, lai nezināšanas, bravūras vai nevērības rezultātā neizceltos nelaime, kuras iznākums var būt arī traģisks;

! Neizmantojiet pirotehniku, atrodoties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu reibuma stāvoklī!

! Neiegādājieties pirotehniskos izstrādājumus bērniem, kas nav sasnieguši likumā noteikto vecumu!