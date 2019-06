Kā dienesti ar stihiju cīkstējās

Laika posmā no 11. līdz 12. jūnijam Tukuma policijas iecirknī reģistrēts 61 notikums, uzsākti 5 kriminālprocesi un sastādīti 48 administratīvā pārkāpuma protokoli.

10. jūnijā

17.42 Tukuma novada Tumes pagastā, ceļa Tukuma-Kuldīga 7. kilometrā, 1995. gadā dzimis vīrietis mācīja stūrēt 2002. gadā dzimušu meiteni. Izbraucot ceļa krustojumā, auto sadūrās ar automašīnu «Audi 80», ko vadīja 1990. gadā dzimusi sieviete. Ceļu satiksmes negadījumā cieta 2015. gadā dzimusi meitenīte.

11. jūnijā

08.40 Tukumā, Brīvības laukumā, 1942. gadā dzimis vīrietis bija tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.57 Tukumā, Kurzemes ielā, kāds 1967. gadā dzimis «Opel Movano» vadītājs, mainot braukšanas joslas, izraisīja sadursmi ar tajā pašā virzienā braucošo «Mercedes Benz Sprinter», ko vadīja 1975. gadā dzimis vīrietis.

20.36 Tukuma novada Pūres pagastā, uz ceļa Rīga-Ventspils, policijas darbinieki regulēja satiksmi, kas bija bloķēta nogāzušos koku dēļ. Pulksten 21.50 satiksmi izdevās atjaunot.

20.00 Tukumā, Telegrāfa ielā, no jumta krītošs šīfera gabals sabojāja automašīnu «VW Golf», tāpat negaisā šajā ielā cietušas «Porche Cayenne», «Audi A3», «Volvo S60». Saņemta informācija, ka tāpat Tumes, Kandavas pagastā tikuši sabojāti auto (krusas dēļ) – «VW Passat» un «Mercedes Benz Sprinter».

12. jūnijs

07.05 Engurē kāds 1987. gadā dzimis vīrietis nepildīja tiesa lēmumu un, kaut tas bija liegts, sazinājās ar 1984. gadā dzimušu sievieti. Uzsākts kriminālprocess.

17.30 Smārdē, degvielas uzpildes stacijā, kāds pagaidām nenoskaidrots vīrietis transportlīdzeklī iepildīja degvielu (30,37 litrus) un aizbrauca nesamaksājis. Nodarītie materiālie zaudējumi – 41,12 eiro.

VUGD

10. jūnijā 20.41, Kandavas ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Abavas ielu Kandavā, kur divstāvu ķieģeļu dzīvojamās mājas skurstenī dega sodrēji.

No 11. jūnija 19.33 līdz pat 12. jūnija rītam VUGD bija saņēmis 23 izsaukumus uz vēja un negaisa radīto seku likvidēšanas darbiem Zemgalē. Visvairāk izsaukumi saņemti Tukuma pilsētā – 15 izsaukumi, bet Engures novadā – četri un Tukuma novadā – arī četri izsaukumi. Lielākoties vējš bija nolauzis kokus, kas nokrita uz ceļa braucamās daļas, tādējādi vai nu apgrūtinot vai apstādinot satiksmi. Uz autoceļa Rīga-Ventspils spēcīgais vējš bija nogāzis vismaz 10 kokus, tādējādi apstādinot satiksmi. Ugunsdzēsējiem glābējiem atbrīvot ceļa braucamo daļu brīvprātīgi pieteicās palīdzēt arī divi kravas automašīnu ar frontālajiem iekrāvējiem vadītāji, kas atradās pie negadījuma vietas. Ceļa braucamā daļa pilnībā tika atbrīvota pēc divarpus stundām. Vēl vairākos gadījumos, piemēram, Tukumā, Zaļajā ielā, Cēsu ielā un Stacijas ielā spēcīgais vējš vienā vietā bija nolauzis vairākus kokus. Tukumā Mazajā ielā un Talsu ielā nolūzušais koks bija nokritis uz dzīvojamās mājas jumta. Ugunsdzēsēji glābēji koku sazāģēja un jumtu atbrīvoja, tādējādi novēršot apdraudējumu cilvēkiem. Savukārt, Engures novada Milzkalnē koks bija nokritis uz automašīnas. Arī 12. jūnijā ugunsdzēsēji glābēji turpināja likvidēt spēcīgā negaisa sekas. No rīta Engures novada Smārdes pagastā ugunsdzēsēji glābēji ceļu atbrīvoja no vairākiem nolūzušiem kokiem. Tukuma un Talsu ugunsdzēsēji glābēji devās uz Tukuma novada Jaunsātu pagastu, kur uz trīsstāvu ķieģeļu ēkas bija uzgāzies koks. Lai nokļūtu līdz ēkai, ugunsdzēsējiem glābējiem nācās sazāģēt vēl vairākus uz piebraucamā ceļa nokritušus kokus. Koks, kas bija uzgāzies uz ēkas, tika sazāģēts un apdraudējums novērsts. Glābšanas darbi norisinājās piecas stundas.