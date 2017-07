Cērē ekskavatora īpašnieks pats izseko savas tehnikas zagļus

Kā ziņo Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, no 26. jūlija 6.00 līdz 27. jūlija 6.00 Tukuma iecirknī reģistrēti 2 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietis 1 cilvēks. Noformēti 25 administratīvo pārkāpumu protokols, tajā skaitā 20 ceļu satiksmes jomā.

20. jūlijā

18.36 Jaunpils pagastā ar kvadriciklu izbraukāts kviešu lauks. Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība.

20.43 Tukumā, Talsu ielā, 1996. gadā dzimis automašīnas «Opel Zafira» vadītājs uzbrauca 2001. gadā dzimušai velosipēdistei, kura pēkšņi šķērsoja galveno ceļu. Cietušajai konstatēti miesas bojājumi, pusaudze nogādāta ārstniecības iestādē.

21.57 Kandavas novada Cēres pagastā mēģināts nozagt ekskavatoru «Liebherr FA 911 C». Aizturēti divi – 1993. un 1983. gadā dzimuši – vīrieši. Ekskavatora īpašnieks pats pamanīja, ka tiek braukts ar viņa ekskavatoru un uzsāka pakaļdzīšanos. No ekskavatora izlēcis vīrietis un skrējis uz transportlīdzekli «Ford Transit», kur to gaidījis vēl viens vīrietis. Ekskavatora īpašnieks ar automašīnu sekojis zagļiem un par notiekošo informējis Kandavas pašvaldības policiju, kas steidzās palīgā. Iespējamie vainīgie aizturēti un ievietoti īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Zagļu automašīnā atradās «Worx» firmas zāles pļāvējs un trimmeris, kuru piederība tiks skaidrota kriminālprocesa ietvaros. Uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta 2. daļas: “Par zādzību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

22.50 Tukumā, Pils ielā, nenoskaidrots «Opel Vectra» vadītājs uzbraucis stāvošām mašīnām – «BMW 330» un «BMW 320», bojājot tās. «Opel» vadītājs aizbraucis no notikuma vietas, neziņojot policijai.

Ugunsgrēki

27. jūlijā

0.33 Tukumā, Rīgas ielā, divstāvu dzīvojamās mājas 2. stāva dzīvoklī dega dīvāns 5 m² platībā. No degošā dzīvokļa ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm izglābts viens cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējušies 15 cilvēki. Ugunsgrēks likvidēts 1.44.