Avārijā Slampes pagastā cietuši abu automašīnu vadītāji

19. oktobrī

15.30 Tukumā, Šēseles ielā, kāda 1954. gadā dzimusī sabiedriskā vietā lietoja alkoholisko dzērienu.

18.00 Tukuma novada Tumes pagastā, atspiežot loga rūti, iekļūts mājā un nozagts portatīvais dators ACER, nauda un zelta gredzens. Uzsākts kriminālprocess.

19.38 Tukuma novada Džūkstes pagastā, ceļa Rīga-Skulte-Liepāja 54. kilometrā, 1994. gadā dzimusī AUDI A4 vadīja neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, kā arī distanci attiecībā pret priekšā braucošo BMW 318, ko savukārt vadīja 1993. gadā dzimusī. Rezultātā – sadursmes.

16.45 Tukumā, Raiņa ielā, 1957. gadā dzimis vīrietis lietoja alkoholisko dzērienu sabiedriskā vietā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

18.52 Tukumā, Raudas ielā, 1980. gadā dzimušais atradās sabiedriskā vietā alkohola reibumā un cilvēka cieņu aizskarošā izskatā. Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

22.04 Tukuma novada Pūres pagastā, ceļa Rīga-Ventspils 84. kilometrā, 1979. gadā dzimušais, vadot BMW X5, notrieca meža zvēru (stirnu). Bojāts – auto.

20. oktobrī

00.05. Tukuma novada Slampes pagastā, ceļa Rīga-Ventspils 54. kilometrā jeb pagriezienā uz Smārdi 1988. gadā dzimušais, vadot SCANIA R 450 ar piekabi JYKI, uzbrauca meža dzīvniekam. Tādējādi tika bojāts transporta līdzeklis.

08.35 Tukuma novada Slampes pagastā, ceļa Jelgava (Tušķi)-Tukums 43. kilometrā, 1963. gadā dzimusī vadīja OPEL ASTRA un izbrauca no krustojuma, neizpildot ceļa zīmes «Dodiet ceļu» prasības, kā rezultātā izraisīja sadursmi ar HYUNDAI GETZ, kuru vadīja 1987. gadā dzimušais. Ceļu satiksmes negadījumā cieta abi auto vadītāji.

16.00 Tukumā, Brīvības laukumā, aizdomās par narkotisko vielu lietošanu uz ekspertīzi nogādāts 1994. gadā dzimušais. Uzsākta administratīvā lietvedība.

21. oktobrī

12.45 Tukumā, Talsu ielā, 2002. un 2001. gadā dzimušas jaunietes atradās alkohola reibuma stāvoklī (0,85 un 1,09 promiles). Sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

16.30 No Tukuma novada Zentenes pagasta tika saņemta informācija, ka no mājas pagalma pazudis 2011. gadā dzimis bērns. Puika veiksmīgi atradies 150 metru attālumā no mājas un nogādāts savā dzīvesvietā.

22. oktobrī

13.50 Kandavas novada Zemītes pagastā, kāda 1991. gadā dzimusī pa ceļu Tukums-Kuldīga vadīja PEUGEOT 2008, bet 28. kilometrā, izvēloties neatbilstošu kustības ātrumu, nobrauca no ceļa un iebrauca grāvī, sabojājot arī ceļa zīmi.

19.51 Tukuma novada Degoles pagastā, uz ceļa Rīga-Ventpils, izskrēja meža zvērs (meža cūka), kurai uztriecās automašīna CITROEN, ko tobrīd vadīja 1949. gadā dzimušais. Tika bojāts auto.

23. oktobrī

09.00 Tukuma novada Jaunsātu pagastā, iekļūstot garāžā, nozagta leņķa slīpmašīna STERN un motorzāģis CASTOR. Materiālie zaudējumi – 380 eiro. Uzsākts kriminālprocess.

VUGD

20. oktobrī 8.29 VUGD saņēma izsaukumu uz Tukuma novada Slampes pagastu, kur uz autoceļa Tukums-Jelgava bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme un tika ziņots par automašīnās iespiestiem cilvēkiem. Ugunsdzēsēji glābēji vienai no sadursmē iesaistītajām automašīnām ar hidraulisko instrumentu palīdzību atvēra durvis un tajā esošo cietušo nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.