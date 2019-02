Uzsākti remontdarbi Slampes kultūras namā

– Nu jau kādu laiku mūsu kultūras pilī remontē lielo zāli. Vai tas nozīmē, ka mēs beidzot tiksim arī pie jauniem krēsliem, vai tikai tur griestus nopindzelēs? Būtu tā kā laiks padomāt par zāli, kas tāda novadā ir vienīgā – lai nav kauns viesus uzņemt.

Redakcija: Slampes kultūras pils vadītāja Ivonna Bredovska skaidroja, ka jau trešo nedēļu norisinās lielās skatītāju zāles griestu remonts. Lai to varētu izdarīt, ir saliktas stalažas, un šobrīd visi pasākumi notiek deju zālē: “Jau sen bija iecere zāli remontēt, taču tik daudz naudas, lai visu izdarītu vienā laikā, nav, tāpēc zāle tiek remontēta pa posmiem. Šobrīd remontējam griestus, kas no bojātā jumta bija notecējuši – tā kā jumts ir sakārtots, varam sakārtot griestus un nokrāsot sienas. Vēl ir aizvāktas vecās ventilācijas caurules, kas jau sen nedarbojās, bet tikai uzkrāja putekļus – renovējot ēku, tika ierīkota jauna ventilācijas sistēma. Un vēl ir izņemta gadu desmitos sabirzusī akmens vate, kas bija ievietota polsteros un arī uzkrāja putekļus, bet tagad tas viss ar putekļu sūcēju ir iztīrīts.” Vaicāta, vai līdz ar to zāle nezaudēs savu akustiku, I. Bredovska skaidroja, ka, viņasprāt, tas nekādi neietekmēs akustiku – to vispirms jau nodrošina izliektā griestu konstrukcija, bet to, kā zāles skanēs, redzēs tikai pēc remonta: “Mēs, protams, ceram, ka zāles akustika būs tikpat laba, kā iepriekš, jo mākslinieki jau to ir novērtējuši. Tāpēc mēs arī neko nemainīsim tikai iepelēkā tonī nokrāsosim betona sienas.” Vaicāta, vai ir iecerēts arī zāles grīdas remonts un krēslu nomaiņa, I. Bredovska skaidroja, ka tāda doma ir, taču nav zināms, vai tam būs naudas: “Ja izdotos paveikt arī to, un tāda cerība ir, tad zāle būtu kārtībā, jo gaismu un skaņu sistēmas arī ir sakārtotas un tad arī mēs būtu gatavi uzņemt pie sevis lielos pasākumus, lai arī Tukuma kultūras namu beidzot varētu izremontēt.”