Ragaciemā atklāts piemineklis jūras paņemtajiem

Godinot visus tos, kas gājuši bojā jūrā, svētdien Ragaciemā atklāja piemiņas akmeni. Tā reiz bijusi tēlnieka Oļega Skaraiņa un viņa dzīvesbiedrenes Irēnas iecere, un tieši pērn aizsaulē aizgājušā mākslinieka dzimšanas dienā, 5. augustā, tā nu ir piepildījusies.

Ļaužu šajā svinīgajā brīdī un šajā ceļu žāklī uz jūru, kur nu izveidota piemiņas vieta, bija tiešām kupls pulks un vēl vairāki piestāja malā ziņkāres dzīti, vēloties uzzināt, kas te par pasākumu. Ieraudzīt iesākumā apklāto piemiņas akmeni palīdzēja Lapmežciema tautas nama vadītāja Laila Zacmane, bet uzzināt tā tapšanas vēsturi varēja no iesaistīto stāstītā. Vēstījumu un latvju dainu rindas akmenī iekalis tēlnieks Ivars Feldbergs, kuram palīdzējis šajā darbā arī dēls Sergejs. Pašas piemiņas vietas koncepciju izstrādājis arhitekts Juris Paegle. Ieceri atbalstīja pašvaldība. Bet Irēna Skaraine atklāja, ka piemiņas vieta abiem ar vīru ir bijusi kā viens no nepaveiktajiem darbiem – par to pirmo reizi aizdomājušies, kad Ragaciemā vēl abi mitinājušies vienā istabiņā pie atraitnes, no kuras arī dzirdēts viņas un citu ciemnieku skarbie stāstīt par jūrā un zvejā iešanu. Diemžēl ieceres īstenošanu jeb “pienākuma izpildīšanu“ pret cilvēkiem, kuri Ragaciemā viņus uzņēma, Oļega dzīves laikā piepildīt tomēr neizdevās, kaut izraudzītais akmens jau stāvējis «Skaru» sētā un gaidījis savu “jauno dzīvi“. Nu šis darba ir paveikts.

Vairāk lasiet otrdienas, 7. augusta, laikraksta numurā ŠEIT