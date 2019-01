Engures vidusskola sarīko labdarības tirdziņu

Šī tradīcija ilgst jau aptuveni desmit gadus un atšķirībā, piemēram, no ierastās Miķeļdienas tirgošanās, kas, starp citu, arī ik gadu notiek Engures vidusskolā, šim tirdziņam ir pavisam citi mērķi. Iesākumā visu ietirgoto naudiņu ziedojuši akcijai «Eņģeļi pār Latviju», bet pēdējos gados tirdziņā vāc līdzekļus jau pavisam konkrētiem bērniem, stāsta skolotāja Ina Puzānova, – sešgadīgam puisītim no Talsu puses un novadniecei Elzai Dzenei no Smārdes. Un par ko, protams, milzīgs prieks, ka ārstniecības un rehabilitācijas kursi šo bērnu veselību un dzīvi acīmredzami ir uzlabojuši. Piemēram, Elza sākusi staigāt ar pieturēšanos, normāli gulēt, smaidīt, kaut iepriekš meitenītei bija jācieš teju nepārtrauktas galvas sāpes. Arī bērni, kas piedalās tirdziņā, to zina, saprot un novērtē.

Vēl kāds novērojums, atklāj skolotāja, tie, kuri piedalās tirdziņā, kļūst arvien radošāki. Protams, vienmēr uz urrā iet apēdamās lietas un, kā novērojām, kēksiņi, piparkūkas un pīrādziņi no galdiem pazuda vienā mirklī. Bet tāpat piedāvājumā bija svētkiem atbilstoša atribūtika – adīti, tamborēti Ziemassvētku rotājumi un eglīšu mantiņas, kas gatavotas no spuldzītēm, pašu vai ar vecāku palīdzību rūpīgi veidotas apsveikumu kartiņas, tirdziņam tika ziedotas arī iemīļotākās grāmatas vai pašu rokām savērtas rotas. Katrā gadījumā – viena starpbrīža laikā tika izpārdots pilnīgi viss.

Par to, ko vēl iespējams darīt Kristapa Lazdāna un Elzas Dzenes labā, iespējams uzzināt ziedot.lv.