Atkārtoti izdots K. Ķezbera «Brencītis»

”Melnastītei Kaķu ciemā ir pieci kaķēni – Brūnastītis, Pelēcītis, Melnausītis, Ārtrkājītis un Brencītis,” – tā sākas Kārļa Ķezbera pasaka «Brencītis» par kaķīša piedzīvojumiem lielajā pasaulē. Pasaku autors sarakstīja 1967. gadā Amerikā, un tagad – 51 gadu vēlāk – tā Durbes pilī, izdota jaunā grāmatā, piedzīvoja atkārtotus atkal atvēršanas svētkus.

Apgādā «Mansards» tapušo grāmatu atklāja trešdien, 19. decembrī. Fragmentu no grāmatas lasīja Kārļa Ķezbera radiniece Latvijā – Sāra Jansone. Savukārt viņas mamma Andīna nolasīja vēstuli no Kārļa Ķezbera meitām Daces un Mārītes, kas sūtīja sveicienus no Ķezberu lielģimenes Amerikā un sūtīja arī ņaudienus Brencītim un viņa draugiem Latvijā. Andīna atzina, ka šī grāmata, kas vairāk atgādina bērniem domātu izdevumu, patiesībā ir tikpat labi lasāma pieaugušajiem – tā var kalpot par vienu no iedvesmas grāmatām.

Arnis Šablovskis, kas īstenojis ideju par grāmatas pārizdošanu, teica paldies par iespēju kaķītim nonākt pilī: “Šī grāmata apliecina veidu, kā latvieši sasaucās pāri laikiem un vietām – ar radošo ieguldījumu. Tā top tā Latvija, ko mēs gaidām, un tā ir garīgā Latvija. Ar prieku varu teikt, ka grāmata nonāks visās Tukuma novada pagastu un skolu bibliotēkās, savukārt 100 grāmatas tiks Tumes pagasta jaunajai paaudzei.”

