Zaļa lapiņa – tātad gaiss ir labs!

NOVADI ZAĻO

– Ar savu izgudrojumu ogļskābās gāzes līmeņa noteikšanai “CO2Maple”

trāpījāt tirgū tieši īsu brīdi pirms kovida.

– Jā, ideja par gaisa kvalitāti radās pirms daudziem gadiem, varbūt pat manā

bērnībā, jo man bija problēmas ar elpošanu – visticamāk, tieši no gaisa (ne)kvalitātes man

radās astma. Bez zālēm, bez inhalatora “Astmopent” es nevarēju ne paelpot, ne kur

braukt. Tas bija diezgan nopietni un iedeva kaut kādu impulsiņu: sapratu, ka gaiss un

elpošana ir ļoti, ļoti svarīgas lietas. No astmas pats – ar elpošanas vingrinājumiem, ar

pareizu elpošanu – tiku vaļā, es arī sportoju, savulaik biju PSRS sporta meistara kandidāts

kamaniņu sportā.

Elpošana ir visam pamatā, gaiss, ko mēs elpojam, ir jākontrolē! Tā man dzima pati

“CO2Maple” ideja, bet iekārtas noformējums, gaisa tīrības detektora šodienas vizuālais

izskats tapa, skatoties dabā uz kļavas lapām. Sākumā tās ir zaļas, pēc tam pamazām

krāsojas sarkanas… Svarīgi bija izdomāt, kā cilvēkiem varētu pasniegt informāciju par

gaisa kvalitāti, ka to vajag parādīt nevis ar tikai profesionāļiem saprotamiem cipariem, bet

kādā citā viegli saprotamā veidā. Piemēram, kad luksoforā iedegas sarkanā gaisma,

jebkurš saprot: tas ir bīstami! “CO2Maple” monitorā sarkana kļavas lapa jau nozīmē 2000

ppm (tilpuma vienība oglekļa dioksīda CO2 saturam gaisā), un tas ir ļoti slikti.

– Kāda ir gaisa tīrības līmeņa gradācija?

– “CO2Maple” iekšā ir infrasarkano staru CO2 sensors, kādus lieto laboratorijas

ierīcēs, un tas arī precīzi visu parāda. Pie 1500 ppm, kas vēl ir puslīdz labi, kļavas lapa

kļūst dzeltena, tad jau dzeltens ar sarkanu… Pieci krāsu toņi, kas parāda precīzi, kāda ir

gaisa kvalitāte telpā. Kļavas lapas krāsas “CO2Maple” monitorā atkārto dabas ciklu.

Sākumā lapas ir zaļas – izcils gaiss), tad dzeltenzaļas – labs gaiss, dzeltenas –

pieņemams gaiss, taču logus steidzīgi jāver vaļā, oranžas – slikts gaiss un visbeidzot

brīdinoši sarkanas – ļoti slikts gaiss!

Kovids ir labs piemērs mūsu produkta lietderībai. Kā zināms, inficēšanās ar to notiek

aerosola veidā, izteikti tieši tur, kur ir telpas ar sliktu vēdināšanu. Līdz ar to vajadzīgs

svaigs gaiss un gaisa kvalitātes kontrole. Mēs taču izelpojam visu to buķeti, kas mums ir

iekšā! Tad nu viens slims cilvēks izelpo uz āru ne tikai ogļskābo gāzi, bet visus tos vīrusus,

kas viņā iekšā! Kad kļavas lapa monitorā kļūst pietiekami dzeltena, tad vīrusu blīvums

gaisā ir jau pietiekami liels, lai atstātu iespaidu uz telpā esošajiem. Gaisa kvalitāte ir ļoti

būtiska aktualitāte mums visiem, tieši ar gaisa kvalitātes mērīšanu un gaisa apmaiņu var

panākt to, ka vīrusa klātbūtne tiek samazināta!

– Cik ilgā laikā gaisa kvalitātes kontroles iekārtas ideja no skices pārtapa reālā

produktā?

– Aptuveni gada laikā. Jo tur nav tikai elektronika, tur ir arī programmatūra, arī testi

jāveic, lai aparātiņš ilgstoši strādātu… Mums ģimenē ir baigi labā kombinācija – pats esmu

elektroniķis, tā ir mana sirdslieta, bet mans dēls Ivars ir laba līmeņa programmētājs.

Saliekot šīs divas lietas kopā, mēs varam radīt daudz ko, mēs tā labi saprotamies,

papildinām viens otru. Un tad sanāk produkts, kurā ir laba programmatūra un laba

elektronika, jo tās abas saskaņot ir ļoti svarīgi. Manuprāt, mums abiem tas ir izdevies. Pēc

apmēram gadu ilga testu perioda bijām droši, ka “CO2Maple” patiešām strādā!

– Kā tiek darbināta iekārta?

– Nemainīgi košu LED monitoru īsti nevar panākt ar powerbank vai bateriju

elementiem, tāpēc mēs piedāvājam “CO2Maple” kopā ar adapteri, gluži kā mobilā telefona

lādētāju, ar kuru iekārta pastāvīgi savienota ar elektrības tīklu. Tērē “CO2Maple” pavisam

maz, varbūt vienu vatu. Šis nav gadžets, ko staipa visur līdzi, tas domāts telpām, kur

pastāvīgi strādā.

– Svarīgs arī mērierīces vizuālais izskats…

– Protams! Tādēļ nu jau piekto gadu ražojam monitorus dabīga oša koka korpusā,

gan gaišā, gan tumšākā tonī. Nav divu vizuāli pilnīgi vienādu “CO2Maple” monitoru,

korpusa koka šķiedras veido glītas līnijas. Tieši mūsu ražotie monitori atrodas gan birojos,

gan mājokļos, gan bērnudārzos, gan uz ministru darba galdiem! Mūsu gatavotās gaisa

kontroles ierīces aizceļojušas arī pāri okeānam. Bieži mūsu CO2 monitoru iegādājas arī kā

unikālu un vērtīgu dāvanu, daudzi “CO2Maple” īpašnieki atzīst, ka šī gaisa kvalitātes

mērierīce kļuvusi par pilntiesīgu ģimenes vai komandas locekli, jo monitora klātbūtne ir

aktīva un dinamiska: sarkana vai pat dzeltena kļavas lapiņa taču liecina par spēcīgu telpas

pieelpojuma līmeni un noteikti neatstāj nevienu vienaldzīgu!

– Un kur ražojat savu monitoriņu?

– Paši ražojam! Protams, izņemot koka korpusus. Pašas smadzenītes top divos

veidos: vai nu es pats tās salodēju savā laboratorijā, vai arī attiecīgo rasējuma failu ar

programmatūru nosūtu ražotājam ārzemēs, kurš ar CNC mašīnām, pat nezinot, ko īsti

veido, uztaisa to visu gatavu. Man atsūta jau gatavas ierīces elektronikas plates, kurās

atliek tikai programmatūru ierakstīt kontrolierī un testējot pārbaudīt kvalitāti.

– Vai “CO2Maple” iespējams izmantot ikdienā arī sazobē ar citiem

mehānismiem?

– Ieklausāmies klientu vēlmēs un attīstām arvien jaunus produktus, kā arī papildinām

esošos, pastāvīgi esam inovāciju un ideju meklējumos. Mums patīk izaicinājumi!

Piemēram, vairāki klienti izteica vēlmi, lai mūsu CO2 monitors ne tikai sekotu telpas

pieelpojuma līmenim, mērītu relatīvo gaisa mitrumu un temperatūru, bet arī lai spētu atvērt

logus, ieslēgt vēdināšanas ierīces, gaisa sildītāju vai dzesētāju. Kāpēc ne? Jau novembrī

šādu produktu piedāvāsim tirgū, pirmā ražošanas partija jau top. Tas ir bezvadu

risinājums, lietotājs sev vēlamos režīmus uzstāda telefonā vai datorā. Šī jaunā versija

tapusi sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu un ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūras

atbalstu.

– Šobrīd, kad runājam par energokrīzi, paralēli ieskanas bažas par telpu

vēdināšanu, kas savukārt nozīmīga tieši cīņā ar vīrusiem.

– Kaut arī siltums ir jātaupa, tas nenozīmē, ka svaiga gaisa nepieciešamība telpās ir

zaudējusi nozīmi. Tieši pretēji, svaigs gaiss ir vēl vairāk nepieciešams, jo telpas būs

vēsākas, mitrākas. Ierasts, ka rudenī cilvēki vairāk slimo, aktivizējas un nekur nav

pazuduši vīrusi. Mājokļos, birojos, sabiedriskās iestādēs, skolās aukstajā sezonā taupīsim

siltumu, logus turēsim ciet, vēdināšanas ierīces izslēgsim, tādējādi radot termosa efektu,

kurā mikrobi, pelējuma sēnes un vīrusi var strauji savairoties. Ar aci šo draudīgo kokteili

nevaram saskatīt, bet, ja spētu, tad būtu šokēti, tāpēc vislabāk ir uzticēties mērierīcēm.

“CO2Maple” jutīgais sensors nomērīs un uzskatāmi parādīs, kāda ir gaisa kvalitāte telpā,

nolasīs arī izelpoto ogļskābās gāzes daudzumu.

Praksē veicām interesantu eksperimentu, kura laikā konstatējām, ka uz īsu laiku

plaši atvērti logi lieliski izvēdina telpu, bet tā īsti nepaspēj to atdzesēt. Svaigais gaiss ātri

uzsilst, ierīce uzreiz reaģē, un sarkanā kļavas lapiņa ātri vien kļūst zaļa, liecinot par

būtisku mikroklimata uzlabošanos telpā.

“Istabā jābūt tikpat svaigam gaisam kā strazdu būrī,” ir pārliecināts uzņēmējs

Uldis Reņģe, kas mums demonstrē pašu ģimenē radīto ogļskābās gāzes līmeņa

noteicēju “CO2Maple”. Jo laba gaisa etalons – atbilstošs koši zaļai kļavas lapai

monitorā – ir svaigs lauku gaiss, kurā ir tikai 0,03% ogļskābās gāzes.

Gatavo svaiga gaisa detektoru baterija darba laboratorijā. Tos darbina testa

režīmā un par to, cik svaigs gaiss šajā gaišajā un plašajā telpā, liecina krāsa – visas

kļavas lapas deg ar koši zaļu gaismu! Katrā oša koka korpusā aiz lapas lodziņa

paslēpusies lampiņa, gaismas caurule, viļņa garuma filtrs un infrasarkanais

detektors.

Materiāls tapis ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu. Par publikāciju saturu

atbild SIA “Kurzemes Vārds” un reģionālās izdevniecības.