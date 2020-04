Tukuma pašvaldība aprīlī bērniem nodrošinās pusdienas un naudas pabalstu

Arī līdz šim trūcīgie un maznodrošinātie bērni saņēma pusdienas – sākumā tās divas reizes nedēļā izdalīja Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteja, bet no šīs nedēļas – ar piegādi mājās, savukārt no pirmdienas, 6. aprīļa ēdienu gatavos SIA «IRG» Tukuma 2. pamatskolas ēdnīcā, bet uz mājām to nogādās sociālā dienesta darbinieki. Kā stāstīja Tukuma novada Sociālā dienesta vadītāja Ina Balgalve, līdz šim ar sešiem transportlīdzekļiem pusdienu izvadāšana aizņēma dienā divas stundas, nu atbalstu solījušas arī izglītības iestādes un pagastu pārvaldes. Tukuma novada domes priekšsēdētājs Normunds Rečs informēja, ka šim mērķim tiks izlietots jau budžetā paredzētais valsts un pašvaldības finansējums bērnu ēdināšanai 1,50 eiro par porciju (0,71 eiro no valsts un 0,79 eiro no pašvaldības, kā arī papildus pašvaldība finansēs 0,15 par vienreizējiem traukiem). Bērnus, tāpat kā līdz šim, apzinās sociālais dienests sadarbībā ar izglītības iestādēm. Plānots, ka šī ēdināšana tiks nodrošināta līdz 30. aprīlim, taču, ja ārkārtas situācija valstī tika pagarināta, lēmumu pārskatīs un par tālāko atbalstu lems vēl domes sēdē 29. aprīlī.

Vēl deputāti nolēma par laiku no 13. marta līdz 14. aprīlim izmaksāt pabalstu 15 eiro apmērā ēdināšanas izdevumu segšanai Tukuma novada pašvaldībā deklarētajiem bērniem vecumā 1,6 līdz 19 gadiem. Lai pabalstu saņemtu, vecākiem būs jāraksta iesniegums izglītības iestādei, kurā bērns mācās, vai Izglītības pārvaldei, nosūtot to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai kā parastu e-pastu, vai arī iemetot kastītē pie Izglītības pārvaldes, Šēseles ielā 3.

Uz deputātu jautājumu, vai šim atbalstam pašvaldībai pietiks naudas, N. Rečs skaidroja, ka šim mērķim būtu nepieciešami 87 000 eiro: “Kopumā bērnu ēdināšanai pašvaldības budžetā ir paredzēti 560 000 eiro, kurus sadalot uz deviņiem mēnešiem, mēnesī sanāk 62 000 eiro, savukārt trūkstošos 25 000 eiro izmantos no citām pozīcijām. Kopumā pabalstu plānots izmaksāt ap 6000 bērniem.” Arī par šī atbalsta turpināšanu tiks lemts 29. aprīlī.