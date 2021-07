Par Tukuma novada priekšsēdētāju apstiprina Gundaru Važu

Un tā, par Tukuma novada domes deputātiem apstiprināti: no Latvijas Reģionu apvienības: Gundars Važa, Imants Valers, Baiba Pļaviņa, Modris Liepiņš, Gunda Cīrule, Oskars Kambala, Agnese Ritene, Kaspars Gribusts; no Latvijas Zaļās partijas: Inga Priede, Ilze Gotfrīda un Guntars Indriksons; no «Tukuma pilsētai un novadam»: Juris Šulcs un Mārtiņš Limanskis; no «Vienotības»: Dace Lebeda un Rimants Liepiņš; no «Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»: Normunds Rečs un Edīte Zelča; no «Latvijas Zemnieku savienības» – Ligita Gintere un Dace Adiņa.

Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīts tikai viens kandidāts – līdzšinējais Engures novada domes vadītājs Gundars Važa, ko vienbalsīgi amatā arī apstiprināja.

Šodien, pēcpusdienā, plānota jau otra domes sēdē, kurā, ļoti iespējam, tiks jau sadalīti citi domes amati.