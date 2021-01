Negadījumi un neatļauta ballēšanās nedēļas nogalē

14. janvārī

04.49 Tukuma pilsēta, Baznīcas ielā, sieviete atradās citā mājsaimniecībā kopā ar vēl divām sievietēm un vīrieti. Kopīgās alkohola lietošanas laikā izcēlās konflikts un sievietei tika nodarīti miesas bojājumi. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process par iespējamu maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu, bet par neatļautu pulcēšanos dzīvokļa saimniecei piemērots naudas sods 500 eiro apmērā, bet viesiem piemēroti naudas sodi 300 eiro apmērā katram.

11.45 Tukumā, Rīgas ielā, sieviete, vadot transportlīdzekli VW Golf, neuzmanības dēļ nobrauca no ceļa un ietriecās sētas žogā, to bojājot. Pēc negadījumā vadītāja aizbrauca no notikuma vietas, tādējādi pārkāpjot likumā noteikto kārtību.

13.47 Tukumā, Dzelzceļa ielā, trīs vīrieši divām personām piemērots naudas sods 100 apmērā, bet divām – 200 eiro apmērā.

23.40 Tukumā, Spartaka ielā, kāds nepilngadīgais, būdams alkohola reibumā, pulcējās dzīvoklī kopā ar četriem citiem cilvēkiem – divām nepilngadīgām un divām pilngadīgām personām, kas nebija šai mājsaimniecībai piederīgas. Pret nepilngadīgām personām uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi, bet pilngadīgajām personām piemēroti naudas sodi 1100 un 1200 eiro apmērā.

15. janvārī

13.40 Tukumā, Pasta iela, vīrietis vadīja «Opel Zafira», būdams alkohola reibumā (1,53 promiles). Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

14.20 Slampes pagastā, ceļa Rīga-Ventspils 53. kilometrā, vīrietis vadīja «Opel Vivaro» un neizvēlējās drošu distanci attiecībā pret priekšā braucošo automašīnu «Audi A4», kā rezultātā notika sadursme un «Audi» tika uzstumts piekabei, to bojājot. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

22.08 Tukumā, Uguns ielā, tika konstatēts, ka sieviete pēc atgriešanās no ārvalstīm neuzturas norādītajā adresēs, kā to paredz noteikumi par pašizolāciju, bet gan citā dzīvesvietā, par to neinformējot policiju. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

22.48 Tukumā, Zemītes ielā, vīrietis vadīja «Ford Focus». Policijas veiktās pārbaudes laikā konstatēts, ka viņš nav aizpildījis pašapliecinājuma veidlapu un bez pamatota iemesla atrodas ārpus savas dzīvesvietas pēc pulksten 22.00. Piemērots naudas sods 100 eiro apmērā.

23.00 Engurē, Jūras ielā, sieviete vadīja «Volvo XC90» un pārkāpa spēkā esošos noteikumus par mājsēdi. Piemērots naudas sods 50 eiro apmērā.

16. janvārī

0.03 Tukumā, Baznīcas ielā, ar atklātu liesmu dega dzīvojamā māja. Pēc uguns likvidēšanas atrasts gultā sadedzis cilvēks, kura personība un dzimums pagaidām nav nosakāms.

0.35 Smārdes pagastā, uz ceļa Valgums -Klapkalnciems, tika konstatēs, ka vīrietis un sieviete ārkārtējās situācijas laikā atrodas ārpus savas dzīvesvietas. Piemērots naudas sods 300 eiro apmērā katram.

11.20 Jaunpilī, Pils ielā, sieviete vadīja «VW Bora», kaut viņai bija tiesas noteikts transportlīdzekļa vadīšanas tiesību liegums uz diviem gadiem un astoņiem mēnešiem. Uzsākts kriminālprocess.

16.57 Tukumā, Meža ielā, vīrietis, veikalā nozaga 0,2 litru degvīna «Trīs graudu» pudeli. Ņemot vērā, ka janvārī tā ir jau trešā zādzība, ko kungs ir veicis, uzsākts kriminālprocess. Iespējamais vainīgais aizturēts un ievietots īslaicīgās aizturēšanas izolatorā.

23.20 Tukumā, Alīnes ielā, kāda sieviete atradās uz ielas pēc pulksten 22.00. Piemērots naudas sods 300 eiro apmērā.

23.30 Tukumā, Elizabetes ielā, kāds vīrietis reibumā atrādās uz ielas, tādējādi pārkāpjot spēkā esošos noteikumus. Ņemot vērā paša vīrieša attieksmi pret šiem pārkāpumiem, viņam tika piemērots naudas sods 500 eiro apmērā.

23.53 Lapmežciemā, Liepu ielā, kāda sieviete pēc 22.00 atradās uz ielas. Piemērots naudas sods 200 eiro apmērā.

17. janvārī

0.30 Tukumā, Lielā iela, vīrietis atradās uz ielas pēc 22.00. Ņemot vērā, ka vīrietis jau šī gada 30. decembrī tika saukts pie atbildības par identisku pārkāpumu, viņam piemērots naudas sods 500 eiro apmērā.

4.20 Tukumā, Talsu ielā, vīrietis, kurš nav deklarēts šajā pilsētā, atradās uz ielas un, kā pats skaidroja, – nākot no ciemošanās. Vīrietim piemērots naudas sods 500 eiro apmērā.

Trešajā nedēļas nogalē, kad spēkā mājsēde

Kopumā no 15. līdz 17. janvārim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā nedēļas nogales mājsēdes kontroles pasākumu laikā tika pārbaudītas 2162 personas. Par noteiktā pārvietošanās aizlieguma neievērošanu tika uzsākti 200 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī doti 233 preventīvi norādījumi. Aizturēta viena meklēšanā esoša persona, kas pēc saslimšanas ar Covid-19 nav veikusi atkārtotu testu.

19 administratīvā pārkāpuma procesi un 3 ziņojumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu saistībā ar ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem aizvadītajā nedēļas nogalē uzsākti VP ZRP Tukuma iecirkņa apkalpojamā teritorijā. 15 gadījumos tika piemēroti naudas sodi 50 līdz 300 eiro apmērā, bet četrām personām likumsargi piemēroja 500 eiro naudas sodu.