Visticamāk, pagarinās ārkārtas situāciju valstī /PAPILDINĀTS ar Ministru kabineta lēmumu/

Saslimstība pieaug, bet tās līmenis – zems

Jautāta par Ziemassvētku un Jaungada svinībām, ministre apstiprināja, ka šogad tiek ieteikts šos svētkus atzīmēt mājās kopā ar tuvākajiem un nebraukt pie radiem un draugiem. Tāpat I. Viņķele atgādināja, ka ar 10 dienām pašizolācijā būs jārēķinās arī tiem tautiešiem, kas vēlēsies svētkus nosvinēt Latvijā.

J. Perevoščikovs pastāstīja, ka kopumā divu nedēļu laikā Eiropā saslimušo skaitam ir tendence samazināties, taču, vērtējot atsevišķu valstu grupas, iezīmējas divas tendences – ir valstis, kurās saslimušo skaits pieaug, un tās, kurās samazinās. Diemžēl Latvija pašreiz ir tajā grupā, kur saslimušo skaits pieaug. Bet tomēr esot arī kāda laba iezīme – salīdzinot divas pēdējās nedēļas, saslimušo gadījumu skaits palielinājies vien par 4,6%. Un tas esot mazs procents, ja salīdzinot to ar skaitļiem pirms diviem mēnešiem, kad pieaugums bijis 45%. Ja šī brīža tendence turpināsies – gadījumu skaits nemainīsies, tad tā ja būs stabilitāte, kas parādīs, ka ierobežojoši pasākumi darbojas un dod rezultātus. Katrā ziņā, arī šobrīd Latvijā šobrīd ir 2,5 reizes mazāk saslimšanas gadījumu nekā vidēji ES. Diemžēl pozitīvo gadījumu skaits pieaugot, bet salīdzinoši lēni.

Bērnu vidū saslimstība nepieaug

Lielākās bažās sabiedrībā radot tas, ka vēl joprojām skolas līdz 6. klasei ir atvērtas. Bet bažām neesot pamata, jo nesot apstiprināts tas, ka bērnu vidū saslimšana būtu strauji pieaugusi. Pagājušajā nedēļā no visiem saslimušajiem bērni bijuši vien 7,5%. Un arī saslimšanas gadījumu skaitu skolēni nepaaugstina, tieši otrādi – viņi lielākoties tiek inficēti no pieaugušajiem. Runājot par izplatības ceļiem, tikai 50% no inficētajiem tos var izsekot. 1/3 no tiem inficējušies no kāda ģimenes locekļa, 1 no 4 inficējies darba vietā 1 no 10, saņemot medicīnisko palīdzību.

Stingrāki ierobežojumi būs

Veselības ministrija ir izstrādājusi piedāvājumus stingrākiem ierobežojumiem visā valstī – sporta un izglītības jomās: 1) ja izglītības iestādē 1. līdz 6.klašu skolēniem mācību procesu organizē klātienē, tad uz vienu skolēnu jānodrošina ne mazāk kā 3 m² no klases telpas platības; 2) skolotājiem gan stundu laikā, gan ārpus tām jālieto mutes un deguna aizsegs; 3) pieaugušo izglītībā, kā arī augstskolās un profesionālajā izglītībā praktiskās nodarbības, kuras nav iespējams veikt attālināti, drīkstēs notikt, vienā telpā atrodoties ne vairāk kā 10 cilvēkiem; 4) tiek ieviestas stigrākas prasības sportošanai iekštelpās – joprojām tās drīkstēs notikt tikai individuāli vai viens pret vienu ar treneri. Vienai personai būs jāatvēl vismaz 15m² no telpas platības un telpu piepildījums nedrīkstēs pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita; 5) savukārt izklaides pasākumus varēs nodrošināt attālināti; 6) amatieru kolektīvu mēģinājumi varēs notikt viens pret vienu un līdz pat 22.00.

Konkrētās pašvaldībās drošības pasākumi vēl stingrāki

Stingrāki drošības pasākumi nekā kopīgi valstī tiks ieviesti pašvaldībās, kurās iepriekšējā nedēļā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju divkārtīgi pārsniedzis valsts vidējo rādītāju – 253,5. Šobrīd tās ir: Varakļānu novads (1439, 8), Aknīstes novads (1404,5), Krāslavas novads (755,9), Daugavpils (688.8), Baldones novads (658,4) un Salacgrīvas novads (830,1). Šīs prasības būs uz nenoteiktu laiku un stāsies spēkā no šīs ceturtdienas – 26. novembra.

Konkrētajās pašvaldībās nenotiks amatieru sporta treniņi iekštelpās, nedrīkstēs notikt privāti pasākumi ārpus vienas mājsaimniecības (nenotiek ne ciemošanās, ne viesu uzņemšana), izņemot bēru un kristību ceremonijas; pilsētas sabiedriskajā transportā jānodrošina ne vairāk kā 50% no maksimāli iespējamās transporta līdzekļa kapacitātes; veikalos un citās tirdzniecības pakalpoju sniegšanas vietās iekštelpās un ārtelpās jānodrošina, ka šajās vietās atrodas ne vairāk kā 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj noteiktās vietas infrastruktūra. Arī izglītības jomā šajās pašvaldībās būs izmaiņas – tikai 1. līdz 4. klase mācās klātienē, pārējie – 5. līdz 12. klase – attālināti. Nenotiek praktiskās mācības klātienē profesionālajās izglītības iestādēs un augstskolās, kā arī pieaugušajiem dažādos kursos un profesionālās pilnveides kursos. Netiks sniegti arī friziera pakalpojumi, nestrādās muzeji un citas kultūrvietas. Bibliotēkas varēs grāmatas izsniegt līdzi ņemšanai, kā arī nedarbosies gadatirgi.

PAPILDINĀTS

Sargājot Latvijas sabiedrības veselību un mazinot slogu uz veselības aprūpes sistēmu, visā valstī noteikti mēri infekcijas izplatības riska mazināšanai izglītības iestādēs un sporta centros. Īpaši stingri nosacījumi būs jāievēro pašvaldībās, kurās infekcijas izplatība ir divas reizes lielāka nekā vidēji Latvijā. To paredz otrdien, 24. novembrī, pieņemtie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā nr. 655 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Papildu drošības pasākumiem Valdība arī apstiprinājusi atbalsta pasākumus nodokļu maksātājiem un vecākiem.

Vienlaikus Ministru kabinets ir apstiprinājis plašus atbalsta instrumentus uzņēmējiem, pašnodarbinātajiem un strādājošajiem, kuru darbību negatīvi ietekmējusi Covid-19 pandēmija. Valdībā pieņemts arī lēmums par atbalstu vecākiem, kuru bērni nevar apmeklēt izglītības iestādi.

Izglītības jomā noteikts, ka no 30. novembra skolās katram bērnam jānodrošina vismaz trīs kvadrātmetru platība no mācību telpas. Pedagogiem mutes un deguna aizsegs jālieto gan mācību procesa laikā, gan starpbrīžos.

Savukārt augstākās izglītības un profesionālās izglītības praktiskajās nodarbībās, kuras nav iespējams īstenot attālināti, nedrīkst pārsniegt 10 cilvēku skaitu vienā grupā.

Lai mazinātu risku inficēties ar Covid-19 sportošanas laikā, no 27. novembra sporta centros jāsamazina cilvēku skaits telpās. 10 kvadrātmetru vietā vienam apmeklētājam jānodrošina vismaz 15 kvadrātmetri un kopējais cilvēku skaits telpās nedrīkst pārsniegt 20 % no maksimāli iespējamā. Sporta centru darba laiks saglabājas no plkst. 6.00 līdz 22.00.

Tikmēr noteikts nedaudz ilgāks laiks individuālu amatiermākslas mēģinājumu norisei – no 27.novembra tie drīkst notikt līdz 22.00, aizvien ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Būtiski stingrākiem drošības pasākumiem jāgatavojas iedzīvotājiem pašvaldībās, kurās divu nedēļu kopējais jaunu Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits uz 10000 iedzīvotāju divas reizes pārsniedz valsts vidējo rādītāju. Šo pašvaldību sarakstu Slimību profilakses un kontroles centrs publicēs savā tīmekļvietnē www.spkc.gov.lv katru otrdienu.

Jau no 27. novembra sarakstā ir iekļautas Varakļānu novada, Aknīstes novada, Baldones novada, Salacgrīvas novada, Krāslavas novada, Mārupes novada, Mālpils novada, Smiltenes novada, Garkalnes novada, Limbažu novada, Salaspils novada pašvaldības un Daugavpils pilsēta.

Papildu citiem ierobežojumiem, kas noteikti visā valstī, no 27. novembra šajās pašvaldībās jāatgriežas pie gada pirmajā pusē ierastā 2+2 principa. Izglītības process klātienē tiks īstenots tikai bērnudārzos un 1. – 4. klasei skolās. Darbība pilnībā būs jāpārtrauc kultūras un izstāžu vietām, ieskaitot gadatirgus. Darbu varēs turpināt bibliotēkas, taču tikai izsniedzot grāmatas līdzņemšanai.

Covid-19 īpaši smagi skartajās pašvaldībās būs aizliegti arī jebkādi privāti pasākumi gan telpās, gan ārā. Izņēmums ir kristību ceremonija neatliekamos gadījumos, kā arī bēru ceremonija ārpus telpām. Arī šajos notikumos aizvien ir jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā jānēsā sejas maska, netuvojoties apkārtējiem tuvāk par diviem metriem.

Būs jāpārtrauc arī sporta treniņi telpās pašvaldībās, kurās Covid-19 infekcijas izplatība ir būtiski lielāka. Sporta gaitas turpināt drīkst tikai Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības un Paralimpiskās vienības sportisti, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgi profesionāli sportisti.

Būtiski jāierobežo arī cilvēku skaits pilsētas sabiedriskajā transportā, veikalos un citviet gan telpās, gan ārā. Iedzīvotāji tiek aicināti rūpīgi sekot pakalpojumu sniedzēju un tirgotāju izvietotajai informācijai par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu un citiem drošības pasākumiem.