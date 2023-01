Aicina rūpīgi ievērot Covid-19 un citu elpceļu infekcijas slimību profilakses pasākumus

Iepriekšējās nedēļas laikā Covid-19 gadījumu skaits samazinājies gandrīz visos Latvijas reģionos, neliels pieaugums konstatēts tikai Latgalē. Saslimstības samazinājums novērots visās vecuma grupās.

Eiropas Savienībā vērojama samazinājuma tendence ar Covid-19. Latvijā saslimstība ar Covid-19 joprojām turas zem ES vidējā radītāja.

Taču gripas intensitāte decembra pēdējā nedēļā palielinājusies – 766,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (51.nedēļā – 607,9 uz 100 000 iedzīvotājiem), tāpēc, turpinoties ievērojamam saslimstības pieaugumam ar dažādām elpceļu infekcijas slimībām, riska grupu iedzīvotājus aicinām publiskās telpās lietot sejas maskas vai respiratorus FFP2. To lietošana ir nepieciešama slēgtajās telpās, kur nav iespējams distancēties no citiem cilvēkiem, īpaši vietās, kur ir liels cilvēku skaits, notiek drūzmēšanās, nav nodrošināta pietiekama ventilācija. Vislabāk būtu atturēties no šādu vietu apmeklēšanas, īpaši cilvēkiem ar maziem bērniem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām, senioriem, cilvēkiem ar imūnsupresiju, cilvēkiem, kuri bieži un smagi slimo ar elpceļu infekcijām.

Vēršam uzmanību, ka, mainoties Covid-19 testēšanas algoritmam, turpmāk par epidemioloģisko situāciju informācija tiks apkopota reizi nedēļā un tas būs iekļauts pārskatā par epidemioloģisko situāciju saistībā ar gripu, Covid-19 un citām akūtām augšējo elpceļu infekcijām. Pārskats būs pieejams katru trešdienu: Pārskats par gripu, Covid-19 un akūtām augšējo elpceļu infekcijām.

! Speciālisti aicina seniorus un cilvēkus ar hroniskām slimībām neatlikt vakcināciju pret sezonālo gripu un Covid-19 . Vakcinācijai var pieteikties pie sava ģimenes ārsta, ārstniecības iestādēs, vakcinācijas kabinetos vai portālā manavakcina.lv.

Saraksts ar ārstniecības iestādēm, kurās pieejamas valsts apmaksātas vakcīnas pret gripu.

Vakcināciju pret gripu un Covid-19 var saņemt vienā vakcinācijas reizē.

Atgādinām, ka joprojām jāievēro Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:

izvairīties no kontakta ar citiem cilvēkiem un nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru) vai citām Covid-19 pazīmēm;

censties ievērot 2 metru distanci, atrodoties publiskajās vietās;

izvairīties no pārpildītām vietām, kur nevar atrasties 2 metru attālumā no citiem;

izvērtēt nepieciešamību ceļot, riskus ceļojuma laikā un iespējas tos mazināt;

ievērot roku higiēnu (regulāri mazgāt un/vai dezinficēt rokas), nepieskarties ar netīrām rokām sejai;

bieži vēdināt telpas (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā). Ja iespējams, maksimāli intensīvi jāvedina sabiedriskā transporta saloni;

vietās, kur nav iespējams ievērot drošu distanci, sejas masku vai respiratoru FFP2 lietošana ir svarīgs piesardzības pasākums, kas īpaši ieteicams cilvēkiem ar hroniskām slimībām, pazeminātu imunitāti. Lietojot sejas masku, ir svarīgi to darīt pareizi – cieši nosedzot degunu un muti;

medicīnas iestādēs un sociālās aprūpes centros sejas masku lietošana ir obligāta;

Covid-19 slimnieka kontaktpersonai 7 dienas pēc pēdējā kontakta ieteicams palikt mājās un nekontaktēties ar citiem cilvēkiem, bet ja tas nav iespējams, tad būt atbildīgam par citu cilvēku veselību un sabiedriskās vietās lietot ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru, tai skaitā veicot darba pienākumus, esot telpā, kur atrodas vairāk par vienu cilvēku. Jāatceras, ka Covid-19 inficēta persona kļūst infekcioza 2 dienas pirms simptomu paradīšanās un respirators šādos gadījumos ievērojami samazina inficēšanās risku citiem cilvēkiem;

publisko pasākumu rīkotājiem ir svarīgi apzināt ar Covid-19 infekciju saistītos riskus un noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības savai pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietai, piemēram, sejas masku lietošanu, distances un plūsmu ievērošanu.