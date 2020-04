Valdība atbalsta likumprojektu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām

Otrdien, 14. aprīlī, Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādāto likumu par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām un ar to saistīto sešu likumprojektu paketi, ar kuru plānots nodrošināt iespēju fiziskām personām, kurām ir zemi ienākumi un neliels parādsaistību apmērs, noteiktā kārtībā atbrīvoties no tādām parādsaistībām, kas radušās no patērētāja kreditēšanas līguma Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē.