Kā nopirkt automašīnu kredītā bez procentiem?

Bezprocentu kredīts auto iegādei vai kā nopirkt automašīnu kredītā ar 0%? Vai vērts ņemt bezprocentu kredītu mašīnai

Auto kredīts, automašīnu kredīts, kredīts auto iegādei – tas viss nozīmē automašīnas iegādes finansēšanu par bankas vai citas kredītkompānijas līdzekļiem. Nereti auto kredīts nozīmē, ka automašīnas īpašnieks ir noformējis kredītu pret automašīnas ķīlu. Bet šādi kredīti ir sastopami samērā reti. Biežāk par “auto kredītu” mēs dēvējam finansēšanu, kas ļauj mums iegādāties automašīnu.

Auto industrija Latvijas ekonomikā ieņem vienu no vadošajām vietām, tāpēc auto kredītu piedāvājums ir ļoti liels, tāpat kā pašu kreditoru, līzinga devēju un citu finanšu iestāžu piedāvājums. Mūsdienu cilvēks ir sācis dārgi novērtēt savu laiku, tāpēc, lai pārvietotos pa pilsētu, viņš dod priekšroku tikai savam auto, bet kā to nopirkt, ja iepatikusies automašīna maksā astronomisku naudas summu? Tieši šajā gadījumā palīgā nāk auto kredīti.

Auto kredīta noformēšana ir pārāk dārgs pasākums, tāpēc pirms tā noformēšanas katram aizņēmējam vēlreiz ir skaidri jāizsver savas iespējas. Auto kredītu nosacījumi nepārtraukti progresē. Un neskatoties uz to, ka jau ir parādījušies bezprocentu auto kredīti, no otras puses, bankas un kreditori grib sevi lieku reizi nodrošināt un pasargāt no iespējamiem riskiem un zaudējumiem.

Piemēram, jauns cilvēks ir iegādājies kredītā savu pirmo automašīnu, bet nelielās auto vadīšanas pieredzes dēļ jau pirmajā aizņēmuma atmaksāšanas gadā iekļuvis avārijā. Pēc šī negadījuma automašīna ir zaudējusi 1/3 no savas cenas, tai ir nepieciešams arī dārgs remonts, kam aizņēmējam nav naudas, jo viņš maksā auto kredītu un viņam ir jāsalabo cits, viņa vainas dēļ sabojātais, auto. Šajā situācijā aizņēmējs nonāk strupceļā. Viņš nezina, ko darīt, un pakāpeniski ieslīgst parādu bedrē.

Tieši tāpēc bankas ir sākušas izstrādāt tādas auto kredītu programmas, kas uzliek par pienākumu aizņēmējiem noformēt apdrošināšanas polises, savlaicīgi iziet tehnisko apskati, pa nakti atstāt automašīnu tikai apsargātās stāvvietās. Un tas ir pilnībā pamatoti. Jo kamēr aizņēmējs pilnībā neatmaksās parādu bankai, auto ir ķīla, tas nozīmē – būtībā pieder kreditoram.

Pirmais auto kredīts pilnībā bez maksas

Iesākumā tam ir grūti noticēt un šķiet, ka visdrīzākais tas ir kāds svaigs mārketinga triks, bet patiesībā šādi piedāvājumi patiešām pastāv. Un tos piedāvā nevis populāras bankas, bet nelielas kredītu vai līzinga kompānijas. Tādā veidā tās piesaista sev jaunus klientus, tādējādi paplašinot savu klientu bāzi. Bet pati galvenā bezprocentu kredīta īpatnība – to var noformēt tikai tad, kad jūs vēršaties pie šī kreditora pirmo reizi. Otrais kredīts šajā kompānijā vairs nebūs bezprocentu kredīts.

Noformējot pat bezprocentu auto kredītu, katram aizņēmējam ir jāsaprot visa atbildības nasta un tas, ka par automašīnu tāpat nāksies samaksāt. Bet, ja netiekat galā ar šāda bezprocentu kredīta atmaksu, tad jums, tāpat kā kavējot maksājumu termiņu parastam kredītam, uzreiz sāks aprēķināt līgumsodus un soda naudas.

Kāpēc bezprocentu kredīts ir tik izdevīgs kreditoriem?

Pirmkārt, bezprocentu kredītu var piešķirt, ja automašīnas cena nav desmiti tūkstoši eiro, jo tik lielu naudas summu piešķirt pilnībā par velti bankai nepavisam nav izdevīgi. Bet, ja jums ir izdevies noformēt šādu auto kredītu vismaz uz 5000-8000 eiro, tad nākamreiz šis kreditors piestādīs jums daudz lielāku procentu likmi nekā tās vidējais rādītājs.

Otrkārt, dažas bankas un kreditori vienkārši mānās, saucot savu auto kredītu par “bezprocentu”. Patiesībā, nemaksājot procentu likmi, aizņēmējam nāksies apmaksāt citus papildus izdevumus: pieteikuma izskatīšanu, līguma parakstīšanu, maksu par konta apkalpošanu, komisijas maksu par skaidras naudas izsniegšanu, apdrošināšanu vai reģistrāciju CSDD. Rezultātā bezprocentu kredītu jau būs grūti būs nosaukt par “”bezmaksas” kredītu.

Analizējot auto kredīta un līzinga piedāvājumu tirgu, vislētāk būs atrast piedāvājumu bez īpašām prasībām un slēptiem maksājumiem, bet ar mērenu procentu likmi. Piemēram, Nord Auto Līzings līzinga programma: ar 2% gada likmi aizņēmējs uzreiz reģistrē auto uz sava vārda, var nenoformēt apdrošināšanu un pieteikuma izskatīšana arī ir bez maksas.

Kur noformēt bezprocentu auto kredītu?

Ja meklējat pilnībā caurspīdīgu un bezmaksas piedāvājumu, tad šādu programmu iespējams atrast tikai Swedbank:

Nav gada likmes. Pirmā iemaksa nav nepieciešama. KASKO – nav obligāta.

Turklāt neaizmirstiet, ka auto kredīts ir pieejams jebkuru automašīnu iegādei, bet auto līzings daudzās finanšu kompānijās tiek izsniegts tikai ļoti likvīdam transportam. Auto līzingam (bez tā nelielās cenas) ir arī citas būtiskas priekšrocības, piemēram, maksa par apdrošināšanu un apkalpošanu var tikt apmaksāta reizē ar galvenajiem līzinga maksājumiem. Bet neatkarīgi no tā, cik pievilcīgi būs līzinga vai kredīta nosacījumi, jūs vienmēr varat izmantot online kalkulatoru, kas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem datiem, sniegs ikmēneša maksājuma summu. Un tas ir vislabākais veids, kā novērtēt, cik optimāls ir katrs kredīta vai līzinga piedāvājums.