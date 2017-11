5 sievišķās problēmas, ko palīdzēs risināt ginekologs

Ginekologs ir viens no tiem ārstiem, kurš var patikt vai nepatikt, bet ir vismaz reizi gadā katrai sievietei jāapmeklē. Tāda ir ideālā situācija. Bet realitāte nav tik rožaina. Joprojām ļoti daudzas sievietes pie ginekologa iet reti vai tikai tad, kad ir kāda samilzusi problēma. Vai arī tikai tajā brīdī, kad jāstājas grūtnieču uzskaitē.

Šādu situāciju veidojusi sarežģīta sociālpolitiskā situācija pagājušajā gadsimtā, kad sievetes nerunāja par savu reproduktīvo veselību, kad šajā jomā no mediķu puses bijis daudz vardarbības un neiejūtības. Tas ir daļēji pārnests līdzi uz nākamajām paaudzēm. Ginekologs sievietēm var šķist biedējos, viņām ir kauns, neērti, viņas nejūtas komfortabli, tāpēc atliek vizīti pie ārsta, ignorē kādas problēmas, kas var novest pie nepatīkamām sekām.

Bet ginekologs ir tas ārsts, kurš sievietei patiesībā var sniegt ļoti daudz. Viņa var gūt iedrošinājumu, atbalstu, atbildes uz neskaidriem jautājumiem. Ginekologs ārstē ļoti dažādas sieviešu reproduktīvās sistēmas kaites. Tālāk nedaudz vairāk par piecām izplatītam problēmām, kuras ginekologs var palīdzēt veiksmīgi risināt, uzlabojot sievietes dzīves kvalitāti.

1. Sāpīgas menstruācijas

Sāpes menstruāciju laika ir normāla parādība, bet parasti tām nevajadzētu būt pārāk traucējošām un liegt pilnvērtīgi darīt visu, kas ieplānots. Tomēr daudzas sievietes klusē par faktu, ka mēnešreižu laikā viņas patiesībā jūtas ļoti slikti, sāpes vēdera lejasdaļā un muguras pusē ir ļoti spēcīgas, vairākas dienas ir jālieto stipras pretsāpju tabletes, varbūt pat līdzi nāk spēcīgas galvassāpes, reiboņi, vājums un vemšana.

Tādos apstākļos ļoti grūti kvalitatīvi strādāt, parūpēties par ģimeni. Šādu situāciju nevajadzētu uzskatīt par normu, bet gan problēmu, ko jārisina. Ginekologs veiks visus nepieciešamos izmeklējumus, lai noskaidrotu, kas varētu būt par iemeslu tik sāpīgām menstruācijām. Tāpat ir arī dažādas metodes un preparāti, ko ārsti iesaka, lai atvieglotu sievietes pašsajūtu šajās īpašajās dienās, kas patiesībā daudzām sievietēm ir īsts murgs.

2. Piena sēne jeb vaginālā kandidoze

Arī ar šo kaiti savas dzīves laikā sastopas gandrīz katra sieviete. Tā it kā ir nenozīmīga infekcija, tomēr tā ikdienā var radīt daudz diskomforta. Bet ne vienmēr sievietes ar šo kaiti meklē palīdzību pie ginekologa. Bieži vien notiek diagnozes pašnoteikšana un kādu tautas līdzekļu vai aptiekā pieejamu preparātu izmantošana. Tā nav labākā pieeja šajā situācijā, jo sieviete pati nevar noteikt, ka tā tiešām ir vaginālā kandidoze, kas viņu piemeklējusi. Ir arī dažādas citas infekcijas, kas var noritēt ar līdzīgiem simptomiem. Tāpēc vizīte pie ginekologa būtu tikai loģisks solis, ja ir aizdomas par piena sēni. Tagad pieejami efektīvi un moderni medikamenti, kas ātri ļauj tikt ar šo problēmu galā.

3. Grūtniecības neiestāšanās

Lai gan tā nav ļoti izplatīta problēma, tomēr arī par to sievietes vairās runāt. Ja ilgāku laiku neizdodas palikt stāvoklī, sieviete var pieņemt, ka viņai tas vienkārši nav lemts. Pieņemts uzskatīt, ka problēmu vajadzētu sākt skatīt, ja grūtniecība nav iestājusies apmēram gada laikā, kopš netiek lietota kontracepcija. Fakts, ka grūtniecība neiestājas, var būt signāls kādām nopietnākām ginekoloģiskām vai hormonālām kaitēm. Tāpēc būtu jāveic piemēroti izmeklējumi un analīzes, lai pārliecinātos, ka sievietes veselība atbilst normai. Tālāk tad ginekologs var piedāvāt dažādus risinājumus, kā veicināt auglību, kā tomēr tikt pie mazuļa citā ceļā. Tikpat svarīgi ir arī pārbaudīties vīrietim, jo pastāv iespēja, ka grūtniecība neiestājas viņa veselības problēmu dēļ.

4. Piemērotas kontracepcijas izvēle

Šī varbūt nav nosaucama par sievišķo kaiti, bet par sieviešu problēmu gan, jo informācija liecina, ka Latvijā tomēr kontracepcijas jautājumi ir uz sieviešu pleciem. Vīrieši par to īsti negrib domāt un uzņemties atbildību. Vīriešiem nepatīk prezervatīvi, bet sievietei arī hormonālā kontracepcija nav īpaši draudzīga veselībai. Kādai var būt alerģiska reakcija no prezervatīviem, kas liek atteikties no tiem un meklēt citus risinājumus.

Ginekologs ir īstais cilvēks, kurš var izvērtēt kopējo situāciju un, vadoties pēc katras sievietes veselība stāvokļa un dzīvesveida, arī piemeklēt atbilstošāko kontracepciju. Jo sievietei ir tiesības lemt par savu dzīvi un reproduktīvo stāvokli, viņai nevajadzētu palikt padevīgā lomā, pakļaujoties partnera lēmumiem, piemēram, izmantot pārtraukto dzimumaktu, kas ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc iestājas neplānota grūtniecība.

5. Klimakss

Sievietes, kurām šobrīd ir ap piecdesmit, ir dzimušas un augušas padomju gados, izgājušas smagu pieredzi tā laika ginekoloģijas nodaļās un dzemdību zālēs. Tas viss var būt atstājis dziļas traumas. Tāpēc šīs sievietes bieži vien ir riska grupa, kuras pie ginekologa nevēlas doties, kautrējas runāt par savām problēmām.

Bet tieši šajā vecumā ir aktuāli tas, ka ķermenī notiek procesi, kas var būt nepatīkami, biedējoši. Klimakss jeb menopauze sievietēm var iestāties dažādā vecumā. Un tas var nopietni traucēt dzīves kvalitātei. Ķermenis no reproduktīvi spējīga mainās, zaudējot spēju radīt bērnus. Ginekologs var palīdzēt šo periodu pārdzīvot daudz labāk, izrakstīt medikamentus vai sniegt rekomendācijas, kā ikdienā justies labāk.

To taču ir pelnījusi katra sieviete — justies labi savā ķermenī, būt laimīga un vesela.