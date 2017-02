Palīdzēsim Martai no Kandavas

Marta Java ir 16-gadīga kandavniece. Kopš dzimšanas viņai ir bērnu cerebrālā trieka. Martai ir dvīņu māsa Elza, ar kuru viņa ir cieši saistīta. Bez dvīnēm ģimenē ir vēl jaunākā māsa un divi vecāki brāļi, kas jau savā dzīvē.

Marta nestaigā, nerunā, bet visu saprot un ar zīmēm prot parādīt, ko vēlas. Viņai ir liela interese par apkārt notiekošo, patīk draudzēties, būt kopā arī ar citiem cilvēkiem. Viņa ļoti mīl mūziku.

Bet meitenei ik dienas ir vajadzīga nepārtraukta uzmanība, mīlestība un aprūpe. Abi Martas vecāki strādā uz maiņām, lai kāds vienmēr būtu pie meitiņas. Tētis uz darbu iet agri no rīta, mamma – pēcpusdienā. Marta četras reizes nedēļā apmeklē arī mācības speciālajā skolā – no rītiem vecāki ved viņu no Kandavas uz Sabili un pēc piecām stundām brauc viņai pakaļ.

Jau piecus gadus ģimenes sargeņģelis ir auklīte Gunta. Viņa ir klāt brīžos, kad vecāki nevar meitu pieskatīt, jo cita palīga nav. Vecākiem nepieciešams laiks citiem ģimenes bērniem, savām darīšanām, kur Martu nav iespējams paņemt līdzi. Auklīte izved Martu pastaigās, padara meitenes ikdienu krāsaināku un piepildītu. Marta ir pieradusi pie savas auklītes un gaida viņu. Ir reizes, kad auklīte Martu aizved uz fizioterapijas nodarbībām. Tas ir liels atspaids smagi slimu bērnu vecākiem.

Ģimene lūdz arī turpmāk palīdzību Martas aprūpē vismaz vienai dienai nedēļā. 256 eiro, ietverot pašnodarbinātas personas nodokļus, ir maksa par 32 darba stundām ik mēnesi, ko veic auklīte, kas izgājusi speciālo smagi slimu bērnu aprūpes apmācību projekta «Mīļā auklīte» ietvaros, ko īsteno Ziedot.lv un Invalīdu un viņu draugu apvienība «Apeirons».

Iespēja atbalstīt Martu un viņas ģimeni – līdz 7. februārim zvanīt uz labdarības tālruni 90006383 (1,42 eiro par zvanu).