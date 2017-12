Kandavas komunālajos – štatu samazināšana, nodaļas pagastos un dažādi projekti

Tikko apritējis mēnesis, kopš Kandavas komunālā saimniecība tikusi pie jaunas vadības. Un tas ir noticis laikā, kad viens vērienīgs projekts nule kā noslēdzies, bet deputāti jau devuši akceptu jauniem plāniem. Tādēļ, izmantojot iespēju, uz sarunu par to, kas šobrīd SIA «Kandavas komunālie pakalpojumi» aktuāls un kādas ir nākotnes ieceres vai iespējas, aicinājām uzņēmuma vadītāju Oskaru Kļavu.

Pēdējā novada domes sēdē tika prezentēta šī brīža finanšu situācija uzņēmumā, iespējamie riski un rīcības plāns, lai no tiem izvairītos. Kā viens no risinājumiem, lai nesadārdzinātu pakalpojumus klientiem un optimizētu pilsētas ūdenssaimniecību, tika piedāvāts samazināt personāla izdevumus jeb, precīzāk, darbinieku skaitu attīrīšanas iekārtās Valteru ielā. “No 1. decembra ieviešam jauno kārtību un darba attiecības turpinām tikai ar vienu cilvēku. Atlikušie trīs darbinieki tika izvērtēti, arī piedāvāts darbs, tomēr viņi izvēlējas to nesaglabāt.” Visticamāk, kā uzsver O. Kļava, tas tādēļ, ka neesot bijis iespējams piedāvāt darbu maiņās. Šobrīd attīrīšanas iekārtās cilvēks strādās no 8.00 līdz 17.00, liela daļa procesu notiek automātiski, bet avārijas situācijās, ja tādas radīsies, paredzēts, ka pēc vajadzības “pieslēgsies” arī citi komunālās saimniecības darbinieki. Tieši kā tas tiks organizēts, par to vēl tiekot domāts, bet skaidrs, ka cilvēkiem vai vismaz atbildīgajam būs jābūt “sazvanāmam“. Tāpat darbiniekam ir pieejama dienesta automašīna – lai varētu nodrošināt operativitāti.

Vairāk lasiet laikraksta ceturtdienas, 30. novembra, numurā ŠEIT!