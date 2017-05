Priekšvēlēšanu diskusija Engures novadā /papildināts ar VIDEO/

Nu jau tradicionāli – kā pirms katrām vēlēšanām, tā arī šoreiz – mēs – «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» žurnālisti novados rīkojam priekšvēlēšanu diskusiju, uz kuru tiek aicināti visu sarakstu visi deputātu kandidāti, kā arī ikviens interesents. Diskusijas laikā cenšamies izvērtēt aizvadītajā periodā paveikto, noskaidrot, kāds attīstības ceļš novadā ejams turpmāk un kādu ieguldījumu tajā ir gatavi sniegt iespējamie deputāti. Šis pielikums (šogad divi) ir mūsu uzņēmuma ieguldījums reģiona demokrātiskajos procesos (viena pielikuma iespiešanas un izplatīšanas izdevumi pārsniedz 900 eiro), lai ikvienam deputātu kandidātam būtu vienlīdzīgas tiesības izteikties neatkarīgi organizētā forumā un lai ikvienam vēlētājam – ikvienam no mums būtu iespēja savu velēšanu sarakstu pašvaldību vēlēšanās izvēlēties atbildīgi.

Diskusija šajā pielikumā lasāma mazliet saīsinātā formā, taču pilnā apjomā tā, sākot no 17. maija, videoversijā būs skatāma mūsu laikraksta «Youtube» kanālā (saite no portāla www.ntz.lv). Šodien, 16. maijā, 18.00 tiešraide no priekšvēlēšanu diskusijas Kandavā.

Uz 15 vietām – 22 kandidāti

Engures novada deputātu kandidātu diskusija notika ceturtdien, 11. maijā, Šlokenbekas muižas kompleksa mazajā zālē. Novadā uz 15 deputātu vietām šajās vēlēšanās, kas notiks 3. jūnijā pretendē 22 deputātu kandidāti. (Konkurence, salīdzinot ar iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, ir krasi samazinājusies, jo 2013. gadā startēja 35 deputātu kandidāti no 3 vēlēšanu sarakstiem). Šogad Engures novadā ir divi vēlēšanu saraksti Nacionālā apvienība «Visu mūsu Latvijai» – «Tēvzemei un Brīvībai/LLNK»:

Gundars Važa – domes priekšsēdētājs; Andris Kalnozols – domes priekšsēdētāja vietnieks; Normunds Velps – uzņēmējs, deputāts, sporta kompleksa vadītājs; Gunta Lāce – skolas direktore, deputāte; Atis Bērziņš – skolas saimnieks, deputāts; Gatis Buraks – uzņēmējs, deputāt; Ģirts Krūmiņš – LAD direktora vietnieks, deputāts; Oskars Kambala – uzņēmējs, deputāts; Olita Ulmane – ārste; Jānis Reķis – zemnieks, deputāts; Aija Rudovska – uzņēmēja, deputāte; Andis Otto – uzņēmējs; Viesturs Ošnieks – uzņēmējs, deputāts; Ilgvars Francis – ES struktūrfondu un uzņēmējdarbības speciālists; Normunds Šērs – uzņēmējs, deputāts; Māris Lipkins – uzņēmējs; Kaspars Kārkliņš – skolas direktora vietnieks, deputāts.

No saraksta «Gods Kalpot Latvijai»: Anija Krauze – datu ievades un parādu piedziņas speciāliste; Māra Dumbre – skolotāja; Sando Dumbris – uzņēmējs, mehāniķis; Mārtiņš Šteriņš – elektromontieris, taksometra vadītājs; Andrejs Černovs – pasākumu vadītājs, deju vakaru vadītājs, administrators – tehniķis.

Uzreiz jāteic, ka plānoto diskusijas formātu nācās mainīt, jo uz sarunu attiecās ierasties saraksta «Gods kalpot Latvijai» kandidāti», tāpēc iespēja izteikties tika dota ikvienam deputātu kandidātam, kā arī jau diskusijas laikā bija iespēja atbildēt uz visiem iedzīvotāju jautājumiem.

