Ko sver, ko nesver veikalos?

Saņēmām mūsu lasītāju jautājumus, kas skar veikala pārdevēju paradumus.

– Pirku gaļas veikalā desu – skatos – iesver ar visām metāla aizdarēm. Vai tad tās nav jāgriež nost? Nu, labi, tur varbūt ir tikai centi, bet tomēr pensionāram tas ir svarīgi. Un ar cik daudziem tā notiek…

Savukārt kādā cita zvanītāja «Otrdienas sarunās» vaicā:

– Iegādājos ribiņas zupai, pāris desiņas, gaļas gabalu. Un man to visu pārdevēja sapakoja vairākās papīra tūtās. Ne jau šādās tādās – bet no kārtīga, bieza papīra. Prasu, vai iepakojumu norēķināja nost? Pārdevēja uz mani skatās, kā uz tādu kašķīgu pensionāri. Pati esmu kādreiz bijusi pārdevēja un arī sodīta par to, ka nenoliku pretī ietinamo papīru. Pirka pie manis dārgās konfektes, satinu tās un sasvēru un viss – izrādās, ka tā bija pārbaude. Katrā gadījumā, labi zinu, kā tam būtu jābūt. Aizgāju mājās, pārsvēru visus produktus un, tā parēķinot, pārmaksāju 50 centru. Tās jau gluži nav tās vieglās celofāna kulītes!

Komentēt situāciju lūdzām Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) speciālistiem. “Desas gadījumā patērētājs var prasīt pārdevējam nogriezt metāla aizdares, bet pārdevējs tam var piekrist vai nepiekrist, jo šis jautājums normatīvajos aktos regulēts netiek. Savukārt otrajā gadījumā pārdevējam gan vienmēr būtu jāatņem iepakojuma svars no preces svara. Šajā gadījumā aicinām patērētājus būt vērīgiem un norādīt par šādu rīcību pārdevējiem, kā arī informēt Patērētāju tiesību aizsardzības centru par šādu pārdevēju rīcību – norādot komersantu un veikala adresi,” skaidro Santa Zarāne, PTAC pārstāve. Konkrēto veikalu šajā reizē gan neminam, bet ar īpašnieku sazinājāmies un situāciju skaidrojām. “Ja nogrieztu aizdares, jāņem vērā, ka desa uzreiz sāktu žūt!” skaidro uzņēmuma pārstāve. Savukārt par vārdu apmaiņu saistībā ar produktu iepakojumu pārdevēja bija informējusi arī īpašnieci, kas, pirmkārt, apšaubīja norādīto produktu svaru atšķirību. “Ja nemaldos, mums tirdzniecības vietās ir 15 svari, ko reizi gadā verificējam, un atšķirības mēdz būt 1-2 gramu robežās. Mājas svariem, pieņemu, ka neviens šādas pārbaudes neveic un atšķirības varētu būt daudz būtiskākas.” Otrkārt, bez iepakojuma, īpašniecesprāt, svērt gaļas produktus noteikti būtu nehigiēniski, tāpēc ir izvēlētas šāda sistēma. Taču, kā uzsvēra īpašniece, pārmetumi tiks izvērtēti.