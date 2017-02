Sēmē, iespējams, ļaunprātīgi aizdedzināta automašīna

Kā ziņo Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde, no 23. līdz 26. februārim Tukuma iecirknī reģistrēti 66 notikumi, noformēti 55 administratīvo pārkāpumu protokoli, tai skaitā 13 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, 7 – par alkohola lietošanu sabiedriskā vietā, 3 – par nelegālā alkohola un cigarešu glabāšanu, kopumā atsavināti 11,5 litri spirta un 16 litri šķaidīta spirta, kā arī 161 cigarete bez LR akcīzes markām. Pārbaudītas 13 policijas uzraudzībā un kontrolē esošas personas, konstatēti 4 pārkāpumi. Reģistrēti 2 ceļu satiksmes negadījumi.

23. februārī

Laikā no 21. februāra 12.00 līdz 23. februāra 11.00 Tukumā, Smilšu ielā, atlaužot ārdurvis, iekļūts mājā, no tās nozagtas divas elektriskās urbjmašīnas, līmeņrādis, metrmērs, plakanknaibles un uzgriežņu atslēgu komplekts, nodarot materiālos zaudējumus 110 EUR apmērā. Uzsākts kriminālprocess.

11.50 Tukumā, Meža ielā, 1977. gadā dzimis sniega tīrītāja «MAN 17 192» vadītājs, veicot apgriešanās manevru, atpakaļgaitā uzbrauca stāvēšanai novietotai «BMW 523», bojājot to, un aizbrauca no notikuma vietas, pārkāpjot noteikto kārtību.

24. februārī

9.06 Tukumā, Pasta ielā, no veikala nozagti trīs iepakojumi smaržas «Spirit», nodarot materiālos zaudējumus 57,75 € apmērā. uzsākts kriminālprocess.

17.35 Engures novada Smārdes pagastā, ceļa Tukums-Milzkalne-Smārde-Slampe 13. km, apturēta 1977. gadā dzimusi velosipēdiste, kura brauca alkohola reibumā (1,76 promiles). Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

25. februārī

9.00 Tukuma novada Tumes pagastā 1997. gadā dzimis «VW Golf» vadītājs ceļa līkumā netika galā ar auto vadību, tas noslīdēja no brauktuves un ieslīdēja metāla žogā, bojājot to. Vadītājs no notikuma vietas aizbrauca, pārkāpjot noteikto kārtību. Vadītājs nav ieguvis transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, kā arī lietoja alkoholu pēc ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanas (0,64 promiles). Noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

22.22 Džūkstē 1991. gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu «Mazda» bez iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, turklāt vēl alkohola reibumā (2,53 promiles). Uzsākts kriminālprocess.

26. februārī

17.45 Tukumā, Kurzemes ielā, no veikala nozagti sporta apavi «Nike» 69,99 € vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.

Ugunsgrēki

24. februārī

22.48 Tukuma novada Sēmes pagastā, ceļa Tukums-Engure 15. km, dega vieglā automašīna «Audi Coupe» 3 m² platībā (motortelpa un salons). Ugunsgrēks likvidēts 23.16. Iespējams, tā bijusi ļaunprātīga dedzināšana. Auto bija sabojājies un pāris dienas stāvēja ceļa malā. Policija uzsākusi kriminālprocesu.

25. februārī

00.34 Engures novada Engures pagastā dega vieglā automašīna 6 m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts 1.13.

10.21 Tukumā, Kalna ielā, divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 1 m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts 11.55.

26. februārī

21.55 Engures novada Lapmežciema pagasta Ragaciemā, divstāvu dzīvojamā mājā dega bēniņi 15 m² platībā. Ugunsgrēks likvidēts 00.13.