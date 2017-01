Policisti, meklējot jauniešus, novērš kūdras kravas aizdegšanos

26. janvārī 18.15 saņemta informācija, ka Ķemeros, Tīreļpurvā, apmaldījušies divi 1996. gadā dzimuši jaunieši – meitene un puisis. Kopā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta brigādi tika uzsākta meklēšana, līdz jauniešiem izlādējās mobilie tālruņi un viņi vairs nebija sasniedzami.

Lai precizētu un pārbaudītu informāciju par iespējamo pazušanas vietu, policisti tika nosūtīta uz Rīga-Ventspils šoseju, lai sameklētu iespējamo šosejas šķērsošanas vietu pēc pēdu nospiedumiem sniegā.

Strādājot uz ceļa, policisti ievēroja, ka garāmbraucošai smagajai automašīnai aizdegusies aizmugurējā riepa. Policisti nekavējoties sekoja šai automašīnai, to apturēja un uzsāka dzēšanu ar ugunsdzēšamo aparātu no dienesta automašīnas. Ugunsgrēku pilnībā nodzēst neizdevās un tika izsaukti ugunsdzēsēji, kuri operatīvi ieradās no netālās meklēšanas vietas un ugunsgrēku nodzēsa. Automašīna veda kūdras kravu un, laikus nepamanīts, ugunsgrēks varēja izraisīt daudz smagākas sekas.

Pēc neilga laika policistiem izdevās sazināties ar pazudušo jauniešu radiniekiem – noskaidrojās, ka abi jau veiksmīgi bija atgriezušies mājās – Jūrmalā un Rīgā.