Nepatīkamākos savainojumus cilvēki gūst pavisam ikdienišķās situācijās

Ikdienišķas, šķietami nekaitīgas situācijas nereti mēdz izvērsties nepatīkamos pārdzīvojumos un beigties ar ilgstošu ārstēšanos. AAS «BTA Baltic Insurance Company» (BTA) vidēji mēnesī saņem 350 pieteikumus medicīnisko izdevumu atlīdzināšanai pēc visdažādākajiem nelaimes gadījumiem. Oktobrī cilvēki visbiežāk guvuši pirkstu lūzumus, kā arī sasitušies un lauzuši kaulus, krītot no privātmāju jumta vai pārlūzuša trepju pakāpiena.

Viena neuzmanīgāka kustība, neparedzēts notikumu pavērsiens, darot simtiem reižu veiktu uzdevumu, un jau jāmeklē mediķu palīdzība. Vienam, stingrāk saspiežot tūbiņu, iešļākusies acīs superlīme, cits iekritis kanalizācijas akā, kuras vāks nebija pienācīgi nostiprināts, vēl kāds paslīdējis uz iepirkumu maisiņa un sastiepis saites. Vecāka gada gājuma cilvēki laukos bieži vien pārvērtē savas spējas vest ganībās liellopus, un tiek piespiesti pie sienas, norauti zemē vai, piemēram, govs uzkāpj uz kājas, salaužot pēdas kaulus.

Augsts traumu risks cauru gadu ir bērniem, kuri rotaļājoties un dauzoties piemirst par elementāru piesardzību. Skolēni visbiežāk piedzīvo smadzeņu satricinājumu, salauž pirkstus vai sastiepj potītes. Ziemā liela daļa traumu tiek gūtas, baudot sniega priekus – braucot no kalna, pikojoties vai slēpojot.

Iestājoties ziemai, iespēja iekļūt negadījumos pieaug pat gājējiem. Ietves no rītiem mēdz būt apledojušas un slidenas. No jumtiem krīt lāstekas vai kupenas, kā arī automašīnām ir grūtāk apstāties pie gājēju pārejas. Lai piedzīvojot nepatīkamus brīžus, sevi pasargātu no neplānotiem tēriņiem ārstēšanās izdevumu segšanai un būtu atspaids darba nespējas laikā, ir ieteicams nodrošināties ar nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi.

Nelaimes gadījumu polises visbiežāk izvēlas fiziskas personas, kas rūpējas par savu un tuvāko cilvēku veselību. Arī darba devēji, papildus Veselības apdrošināšanas polises noformēšanai darbiniekiem, tos apgādā ar Nelaimes gadījumu polisēm atbilstoši darba pienākumu specifikai, vēlmēm, un iespējām. Nelaimes gadījumu polise sedz tādus riskus, kā ceļu satiksmes negadījumos, fiziskā uzbrukumā vai sadzīvē gūtās traumas, suņu un kaķu kodumus, lauku darbos un sportā gūtos savainojumus, un pat zobu nolaušanu ēdot.

Ļoti bieži tiek saņemti atlīdzības pieteikumi par visdažādākajām sadzīves traumām. Bērni applaucējas ar verdošu dzērienu, pieskaras pie karstas krāsns, vai iespiež pirkstus automašīnas durvīs. Pieaugušie, iznākot no dušas, paslīd uz vannas istabas flīzēm, paslīd, krīt un savaino ceļu locītavu saites vai salauž roku. Mājokļa remontdarbu laikā, darbojoties ar elektrisko diska slīpmašīnu, visbiežāk cieš pirksti. Nereti atlīdzības izmaksāšanas gadījumi saistīti ar kritieniem pa kāpnēm – gan stāvus savienojošajām, gan no izvelkamajām.

Visus šos sadzīves riskus var apdrošināt un saņemt kompensāciju par ārstēšanos, neatkarīgi no tā, cik nopietnos vai komiskos apstākļos tā gūta. Piemēram, atlīdzība ir izmaksāta strādniekam, kurš nokrita no koka un lauza vairākus muguras skriemeļus, gan cilvēkam, kurš izripoja no dīvāna un pārsita galvu uz žurnālu galdiņa stūra. Būtiski, ka polisi var izstrādāt individuāli, iekļaujot nepieciešamos riskus, gan izvēlēties kādu no esošajām programmām.