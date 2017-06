LSK Tukuma komiteja dodas atvaļinājumā

Latvijas Sarkanā Krusta Tukuma komiteja darbinieku atvaļinājuma dēļ būs slēgta no 23. jūnija līdz 23. jūlijam. Eiropas Atbalsta fonda palīdzības saņēmēji (uzrādot trūcīgās personas izziņu) pakas varēs saņemt sākot ar 24. jūliju par jūliju. Trūcīgo ģimeņu bērniem augustā plānotas – Eiropas Atbalsta fonda skolas pakas, sākumskolas skolēniem vecumā no 5-10 gadiem – skolas paka ar mācību piederumiem un somu, un pamatskolas skolēniem vecumā no 11-16 gadiem – skolas paka ar atbilstošiem mācību piederumiem šim vecumam.

LSK Tukuma komiteja ir pārņēmusi no Tukuma sociāla dienesta slimnieku pārvadāšanas pakalpojumu. Lai vienotos par pakalpojuma saņemšanu, lūgums zvanīt laikus.

Mums ir daudz lietota apģērba humānajā istabā, kuru izmanto trūcīgas/maznodrošinātas personas un cilvēki krīzes situācijās. Cienījamie ziedotāji, padomājiet, vai kādam būs nepieciešamas vecas, novalkātas drēbes un apavi, kuri prasīties prasās pēc konteinera. Samest visu atkritumu maisā ar gružiem, skaidām un dubļiem un atvest uz Sarkano Krustu, lai tiktu no tā visa vaļā – vai tas ir ētiski?! Tas tāds darvas piliens, bet liels paldies visiem, kas ziedo tīru un mazlietotu apģērbu, apavus, sadzīves lietas – traukus, grāmatas, pa kādai mēbelei. Visvairāk ziedotā apģērba saņemam augustā, kad vecāki pārskata skolēnu garderobi, un daudz kas jaunajam mācību gadam kļuvis par mazu. Gaidīsim jūsu ziedojumus arī šogad. Lūdzu nenesiet ziedojumus atvaļinājuma laikā – maisi un maisiņi tiek izvandīti, apģērbi izmētāti pa tuvāko apkārtni.