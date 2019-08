Kandavā viesojas mākslas pedagogi un audzēkņi

Sīksmalka punktošana, palīgos ņemot spalvas kātu; aušana, piesienoties pie durvju rokturiem; nekustīgu koka klucīšu pārvēršana kustīgās rotaļlietās – tas viss un vēl vairāk nedēļas garumā norisinājās Kandavā Mūzikas un mākslas skolā. Tā bija iespēja vasaras nogalē satikties radošo skolu audzēkņiem un pedagogiem un vienlaikus – noslēgums šī gada aktivitātēm projekta «4xmākslas» ietvaros.

No smiltīm līdz ledum

Pati ideja par to, ka būtu taču ko vienam no otra mācīties un ka Mākslas skolu paspārnē organizējamas meistarklases, radusies Saldus pusē jeb «Saldus rajona attīstības biedrībai». Piepulcējot citu novadu partnerības un projektā iesaistot Saldus, Madonas, Ludzas, Engures un visbeidzot arī Kandavas mākslas skolu, ideja arī īstenota. Laika gaitā notikusi gan nometne bērniem Madonā, gan ledus skulptūru festivāls Engurē, Ludzā mācījušies veidot smilšu animāciju, bet Engurē – apgleznot lielākus vides objektus jeb šajā gadījumā – autobusa pieturas. Savukārt Kandavā īsi pirms sācies jaunai mācību gads darba nedēļa bija veltīta dažādiem amatiem. Rīta un vakara cēlienā notika meistarklases baltajā un melnajā keramikā (darbnīcu vadīja Inga Brīniņa un Linda Romanovska), bērni un viņu skolotāji apgleznoja porcelānu (Iveta Šmēla), auda, pērļoja (Ilze Baumane), kā arī atdzīvināja dažādas interesantas idejas kokamatniecības darbnīcā (Andis Jakobsons). No darbiem brīvajā laikā radošās nometnes dalībnieki vēl arī iespēja tuvāk iepazīts Kandavu, dziesmoti vakarēja kopā ar grupu «Baltās dūjas», bet noslēgumā paviesojās Sabilē pie Andra Millera, kurš ir ne tikai amatu mācības skolotājas Vānē, bet arī aizrautīgs koka rotaļlietu kolekcionārs.

Gaidot izstādi

Vienā tādā darbīgā pēcpusdienā nedaudz ielūkoties darbnīcās iespēja radās arī mums. Ilze Baumane, kuras pārziņā bija tekstila darbnīca, pastāstīja, ka iesākumā lūkojuši, kā aužami latviskie raksti, bet vēlāk bēriem bija iespēja pašiem izvēlēties, kādu darbiņu tam atvēlētājā laikā viņi vēlas paveikt. Tāpat arī pie Ivetas Šmēlas – pieskaņojušies katra darītāja prasmēm un pacietības mērogiem, rēķinoties vēl arī ar to, ka apgleznotos šķīvīšus, krūzes un citus objektus jāiespēj pirms noslēguma apdedzināt. Savukārt kokamatniecības darbnīcā, atzīst Andis Jakobsons, dažbrīd gājis tik skaļi un darboties gribētāju bijis tik daudz, ka nācies īpaši sasprings, lai pie visiem pieietu un vajadzīgo paskaidrotu. Taču bērniem interešu daudz un vēlme izmēģināt dažādus darbiņus – aktuāla, tāpēc kopumā kabineta noslogotība bijusi mainīga. Starp citu, patiecoties projektam, kabinets ticis arī pie jaunas ierīces – formātzāģa, kas jau likts lietā radošās amatu nedēļas ietvaros. Vēl tikai jāpiebilst, ka ar pasākumu Kandavā «4xmākslas» noslēdz šo sezonu, lai atkal nākamajā vasarā visi satiktos Engurē, kur notiks keramikas simpozijs. Bet pašā, pašā noslēgumā vēl iecerēts – tiks izveidota izstāde, kurā apkopos visu to, ko tad Mākslas skolas audzēkņi un viņu skolotāji labu sadarījuši.