«Kā toreiz jaunībā» – koncerts un balle, atceroties 60. un 70. gadus

1. jūlijā Zentenes pagasta «Mauru» mājas parkā Zum- Zum notiks bijušā Tukuma rajona muzikantu saiets «Kā toreiz jaunībā»…

Vairāk par koncertu un to, vai skaisto jaunību atcerēsies tikai muzikanti, vai arī uz zaļumballi varēs braukt tā laika jaunieši, nu jau gados visai cienījama paaudze un citi interesenti, jautājam vienam no pasākuma rīkotājiem un nu jau vairāk nekā 50 gadus grupas «Kolēģi» vadītājam Nikolajam Tohvam.

Pasākumā piedalīsies piecas bijušā Tukuma rajona muzikantu grupas un vēl divas «Kolēģu» grupas: «Kolēģi – 50» un «Kolēģi», kas spēlē vēl šodien. Es saviem vecajiem kolēģiem izstāstīju, ka mums šāds pasākums būs, un tad nolēmām, ka dziedātāji no izlases programmas varētu dažas dziesmas nodziedāt. Tie ir: dueta pāris Mišinski no Kandavas, Juris Alksniņš, Dzintra Bernāte un arī vēl citi. Tur skanēs dziesmas no 1964. gada rudenī sagatavotās koncertprogrammas «Kad zvaigznes krīt». Pasākums norisināsies diezgan ilgi, jārēķinās ar četrām, piecām stundām. Koncerta – balles sākums jau 18.00, lai tiem, kuri tikai klausās koncertu, tas neievilktos naktī. Pēc koncerta būs arī dejas.

