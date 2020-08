Viedoklis nav atsaucams!

Diemžēl šoreiz redakcijas sleja jāvelta, lai publiski skaidrotu atsevišķiem Tukuma novada politiķiem, amatpersonām un viņus ”apkalpojošajam personālam” dažas, kā līdz šim šķitis, vispārzināmas lietas. Skumji, ka tas jādara atkārtoti. Bet vēl nepatīkamāk, ka šis acīmredzamais analfabētisms publiskajā komunikācijā jau atkal aizņem pārāk daudz vietas un laika mūsu kopīgajā informatīvajā laikā un telpā… Pilnīgi piekrītu tiem mūsu lasītājiem, kas, izdzirdējuši un/vai izlasījuši, piemēram, medijā vai sociālajos tīklos kāda politiķa vai politiķes kārtējo aizvainojošo tirādi, kas veltīta kādiem – visbiežāk jau iedomātiem – ”ideoloģiskajiem” pretiniekiem, ar nožēlu un retoriski vaicā: nu, cik tad var?! ”Cik ilgi var turpināties šitā riešanās, kūdīšana, savējo un svešo meklēšana un rīdīšana?! Vai mūsu jaunā vara nekad nav dzirdējusi to ābeces patiesību, ka politika ir kompromisu māksla un ka ikviens naidīgums izsauks vēl lielāku naidu?!” vaicā mūsu ilggadējā lasītāja, kuru uztrauc gan tas, kā šobrīd tiek pazemoti nevalstisko organizāciju pārstāvji, vienkārši aktīvi cilvēki, domes darbinieki un arī mēs – žurnālisti… Ar nožēlu jāsecina, ka acīmredzot šī vara savu līderes lomu vietējās sabiedrības šķelšanā neapzinās un arī neredz. Un arī padomdevēju, kas būtu ieinteresēti, lai kaujās par varu pazaudēto godaprātu kaut kā atgūtu, arī nav…

Bet, atgriežoties pie slejas sākumā minētā skaidrojuma, tam nākas pievērsties, jo, reaģējot uz manu 28. jūlijā rakstīto redakcijas sleju, dome tās priekšsēdētāja Normunda Reča personā un speciālista Jāņa Tomeļe izpildījumā pieprasa manu viedokli… atsaukt!

Lūk, mūsu novada oficioza teksts: ”Vēršu uzmanību, ka šī gada 28. jūlija laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” (NTZ) rubrikā “Redakcijas sleja” ievietotā galvenās redaktores Ivonnas Plaudes publikācija “Gatavojas ērtam lidojumam?” ir izteikti tendencioza, Tukuma novada pašvaldības darbu nicinoša, satur atsevišķu cilvēku cieņu aizskarošas frāzes un melīgus apgalvojumus. Diemžēl šī nav pirmā, bet kārtējā tāda satura publikācija, kopš šā gada sākuma, kad mainījās vara Tukuma novada Domē. Tukuma novada pašvaldība augstu vērtē vārda un preses brīvību kā būtisku demokrātijas priekšnosacījumu, nav likusi un, neskatoties uz galvenās redaktores regulārajiem apmelojumiem, neliks šķēršļus NTZ žurnālistu darbam informācijas iegūšanā, tikai aicina ievērot NTZ darbiniekiem saistošo Latvijas žurnālistu asociācijas Ētikas kodeksu, kurš pieejams arī NTZ interneta mājas lapā.

Piemēram: “1.3. Žurnālistu pienākums ir gādāt, lai sabiedrība saņem pilnu informāciju par procesiem un notikumiem. (..). 2.2. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas.”

Lai arī rubrika “Redakcijas sleja” būtu attiecināma uz tādu žurnālistikas žanru kā komentārs vai viedoklis, tas nenozīmē, ka tajā pieļaujami nepatiesi apgalvojumi un sabiedrības maldināšana. Tiek radīts iespaids, ka viss, ko dara pašvaldības pozīcijas deputāti ir pret sabiedrības interesēm un tikai vienīgi savās personiskajās interesēs.

Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī atsaucoties uz LR likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 21. pantu “Nepatiesu ziņu atsaukšana un atvainošanās”, Tukuma novada pašvaldība aicina NTZ galveno redaktori I. Plaudi desmit darba dienu laikā atsaukt publikācijas “Gatavojas ērtam lidojumam?” (NTZ nr.59. otrdiena, 2020. gada 28. jūlijs) pirmo teikumu: “Ja kāds iedomājas, ka šī brīža Tukuma domē tās politiski vadošā daļa domā par visa novada saimniecisko attīstību, kultūras uzplaukumu un visu iedzīvotāju labklājību, tad jāsaka, ka viņš smagi alojas.” Gadījumā, ja aicinājums tiks ignorēts, pašvaldība patur tiesības likumā noteiktajā kārtībā iesniegt prasību pret NTZ tiesā, kā arī gatavos materiālu izskatīšanai Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisijā un Latvijas Mediju ētikas padomē un publicēs savu viedokli par NTZ rīcību pašvaldības informatīvajā izdevumā “Tukuma Laiks”.

Kā skaidro zvērināta advokāte (arī mediju ētikas pētniece) Ilze Andersone, pamatojoties uz Civillikuma (CL) 2352.1 panta pirmo daļu, prasītājam ir tiesības prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas (paskaidrojums mans – I.P.), kas aizskar viņas godu un cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās atbilst patiesībai. Tāpat atbilstoši judikatūrai, lai konstatētu CL 2352.1 panta tiesisko sastāvu, ir jāpārliecinās, ka prasījums attiecas uz publiski izplatītām ziņām, nevis uz viedokli. Savukārt ziņas ir datu, faktu, skaitļu un arī informācijas kopums, fakti ir pakļauti patiesības pārbaudei un to pastāvēšana var tikt pierādīta. Taču viedoklis ir uzskats, izpratne (par ko), arī attieksme (pret ko), un tas nav pierādāms. Man jau gan šķiet, ka mana 28. jūlija sleja bija tipiska argumentētā eseja, kur pirmajā teikumā izteiktais apgalvojums turpmākajā daļā arī tiek pierādīts. Jā, iespējams, galvenokārt jau ierobežotā formāta dēļ ne visus argumentus izvērsu pietiekamā apjomā, lai mans viedoklis būtu arī atsaukuma pieprasītājiem pārliecinoši pierādīts. Teiksim, ja tā nebūtu eseja, varēju jau atkal gari un plaši izrakstīties par to cūcību, kā jaunā vara, manuprāt, izrīkojās ar Daci Lebedu, par to ķīviņu, kas šobrīd radies tāpēc, ka rakstniece un žurnāliste Guna Roze, manuprāt, īsti neapzinās tās robežas, ko viņai uzliek amatpersonas un politiķes statuss. Varētu padalīties ar neskaitāmiem piemēriem par to, kur un kā, jau atkal, manuprāt, izpaužas J. Tomela neprofesionālisms… Kā tai skaitā ticis un tiek kavēts žurnālistu un šai pusē vienīgā neatkarīgā medija darbs.

Un vai tiešām redakcijas slejas esejas formātā būtu jāatgādina gan par Reču ģimenes dīvainajām attiecībām demokrātiskas valsts pašvaldības darbā? Jāmin piemēri un citāti no domes audio ierakstiem un Reča kundzes (amatpersonas un deputātes!) un arī pašvaldības feisbuka lapas?!…

Neko no tā nevar aprakstīt un arī nevajag, jo redakcijas slejā «Gatavojas ērtam lidojumam?» es izteicu savu viedokli, uzskatus un pārliecību. Un tos ne šobrīd, ne tuvākajā laikā negrasos mainīt. Un ne jau tāpēc, ka negribētu, bet tāpēc, ka neredzu, ka tā sauktā vara no savām kļūdām, kas šķeļ sabiedrību un, manuprāt, nekādā ziņā neveicina līdzsvarotu mūsu novada attīstību un tās kopienas dzīvi, mācītos. Arī tāpēc viedokli nav pamats mainīt, ka joprojām esmu pārliecināta: steidzīgi pieņemtie ”jaunās varas” lēmumi gan par paplašināta biroja izveidi, gan priekšsēdētāja vietnieka neizprotamo iejaukšanos izpilddirektora kompetencēs, gan steidzīga, jau atkal, manuprāt, uzpūstas pārvaldes modeļa izveide liecina galvenokārt par vēlmi iespējami plašākā apjomā piekļūt pie mūsu kopējiem resursiem. Un jā, domāju, ka tie ir soļi, kas, pirmkārt, sperti, lai noturētos pie varas! Tagad un arī nākotnē, kad būtu iespēja darboties jau plašākos un naudīgākos laukos…