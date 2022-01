Kāpēc jāsauc prese palīgā?!

Lasot par Latvijas Slēpošanas federācijas kaislībām potenciālo kandidātu

izvēlē ziemas olimpiskajām spēlēm, garām nepaslīdēja fakts, ka viens no

iemesliem, kāpēc viens vai otrs kandidāts noraidīts, jo… par nebūšanām

ar federāciju potenciālie kandidāti bija sūdzējušies presei. Tātad, kā

noprotams, izvilkuši uz āru “netīrās zeķes un citas lupatiņas…” Tas,

saprotams, izbrīnīja. Lai arī kašķi ap olimpiskajām spēlēm nav retums,

parasti skaļākās diskusijas bijušas par funkcionāriem, kas kā tāda

neatraidāmo kasta ir šo spēļu neatņemama sastāvdaļa. Bet šoreiz … it

kā ne par to.

Mēs savā ikdienas darbā, kad nākas meklēt skaidrojumus lasītāju sūdzībām

vai atbildes uz vienkāršiem jautājumiem, arī ļoti bieži no atbildīgo

personu puses dzirdam jautājumu: ”Kāpēc cilvēks zvana jums, kāpēc – ne

man?!”

Šādā brīdī gribas teikt, ka mūsu valstī nav tāda režīma, kurā sūdzēties

par normatīvo kārtību un amatpersonu lēmumiem ir aizliegts. Turklāt

bieži vien cilvēki redakcijai zvana tad, kad visi mēģinājumi sazināties

ar pagastu, ar domi, apsaimniekotāju utt. ir beigušies bez rezultāta.

Mūsu rīcībā ir iedzīvotāju iesniegumi, pašvaldības atbildes, atkal

iesniegumi, atkal atbildes, līdz cilvēka lūgums ar simt un viena

normatīvā akta uzskaitījumu ir ticis noraidīts. Uzņēmīgākie tālāk

taisnību meklē tiesā vai pie tiesībsarga, un reizēm tādējādi spēj

izcīnīt taisnību ne tikai sev, bet arī daudziem citiem līdzīgu problēmu

nomāktiem ļaudīm. Tomēr jābrīnās, kā varas gaiteņos kāds nieks pārvēršas

milzu problēmā un kāpēc jāpieliek tik daudz spēka, lai tiktu no kāda

cilvēka problēmas vaļā, lai gan patiesībā pietiktu ar mazumiņu

ieklausīšanās…

Paldies tai irlavniecei, kas, nespēdama saņem kovida sertifikātu,

iekustināja problēmu, kas bija aktuāla visā Latvijā! Vai lai atceramies

atputekļošanas lietu Slampē, kur divus gadus atputekļošanas organizatori

spītīgi ”aizmirsa” māju pie lauksaimnieku aktīvi izmantota ceļa?! Ko

cilvēkam bija darīt pēc tam, kad viņš atbildīgos bija lūdzis un

aicinājis nez cik reižu?! Klusēt un ciest, lai aizmirst trešo gadu?! Vai

arī ņemam par piemēru visus tos gadījumus ar slidenajiem ceļiem, ar

iebildumiem par apsaimniekotāja darbu… Analizējot, kāpēc tā notiek,

secinājums ir, ka, pirmkārt, tie, kam jāatbild, nedara savu darbu.

Otrkārt, normatīvie akti pieļauj šādu rīcību. Nupat rakstījām par

slideno ceļu Pūrē, kam ar saviem jautājumiem jau pievienojušies ļaudis

arī no citiem pagastiem. Visu galvenais jautājums ir: kurš un par ko

pagastā atbild? Un, ziniet, ar šo ir lielas problēmas. Runājot par

konkrēto situāciju ceļu uzturēšanā ziemā, konkursu izsludina pašvaldība,

līgumu slēdz pagastu pārvalde, reāli strādā uzņēmējs. Bet pagastā

apsaimniekošanas darbus veic arī SIA «Komunālserviss «TILDe», kas arī

kaut ko tīra un kaisa… Turklāt, kur, kā un kad tīrīt, to katra

pārvalde atrunā atsevišķi, bet, kā lai cilvēki to zina – pienākas viņiem

iztīrīts ceļš vai nepienākas? Esam maza zeme Latvija, bet atbildīgo mums

gluži kā lielajā Ķīnā?! Tikai cilvēki, kam par visu šo jāmaksā un visa

šī ķēde jāuztur, ir vieni un tie paši, un tāpat līdz rezultātam netiek.

Lūk, tāpēc sūdzas presei – jau kā pēdējais iespējai. Un labi, ka tā – ka

daļa cilvēku nebaidās atklāti runāt, nedomā, kā tas no malas izskatīsies

un kādas neērtības viņa jautājums radīs atbildīgo rindās…