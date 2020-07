Gatavojas ērtam lidojumam?

Ja kāds iedomājas, ka šī brīža Tukuma domē tās politiski vadošā daļa domā par visa novada saimniecisko attīstību, kultūras uzplaukumu un visu iedzīvotāju labklājību, tad jāsaka, ka viņš smagi alojas. Diemžēl. Jo dienas, jo labāk kļūst redzama mērķtiecīga rīcība skaidri noteiktā – savas un draugu kopas nākotnes nodrošinājuma – virzienā. Un tam, kā jau ne reizi vien pēdējā pusgada lakā esam pārliecinājušies, šai grupai visi līdzekļi labi. Sākot ar apmelojumiem un nomelnošanu, beidzot ar likumpārkāpumiem un ”amatu platformas” sakārtošanu, lai iegūtu pēc iespējas lielāku administratīvo resursu apjomu jeb, vienkāršāk sakot, mūsu – nodokļu maksātāju samaksāto – naudu savā pārvaldībā.

Bet – par visu pēc kārtas. Iespējams, kādam jau būs aizmirsies jaunās varas publiskās darbības sākums, ko iezīmēja gan nepiedienīga uzvedība, pat rupjība publiskajā telpā sarunās ar kolēģiem – opozīcijas pārstāvjiem, ko acīmredzot ar sievas tiesībām viskošāk demonstrēja tobrīd deputāte-parastā Daiga Reča. Tāpat, iespējams, ka šī brīža domes priekšsēdētāja vietnieki un arī viņu padomdevēji jau gribētu aizmirst gan savu darbošanos ”žurnālistikā”, izmantojot svešu sieviešu vārdus un, kā vēlāk izrādījās, arī citus identitātes datus. Droši vien neviens no viņiem arī īsti negrib atzīties, ka par žurnālistu un neatkarīga medija nomelnošanu visatbildīgākie ir paši, jo deva rīkojumu un par to arī samaksāja. Gan ar savas ”sabiedriskā labuma organizācijas”, gan domes budžeta līdzekļiem. Iespējams, arī pats domes priekšsēdētājs Normunds Rečs īsti komfortabli nejūtas. Un ne tikai tāpēc, ka viņa vietā publiski un skaļi vienmēr raujas runāt sieva un ka viņa aktīvais padomdevēja, bet, jāatzīst, neprofesionālais (jo novada situāciju, cilvēkus nepazīstošais un pēc dabas kašķīgais) sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Tomels nereti esot rīkojies bez priekšsēdētāja ziņas. Domāju, inteliģents un gudrs cilvēks arī nejūtas īsti labi, ja jāvēršas pret saviem kādreizējiem domu biedriem, jāmelo, jāizliekas, jārunā blēņas. Kā, piemēram, tad, kad vēlas no opozīcijas un žurnālistiem, bet patiesībā jau no visas sabiedrības noslēpt kādus, kā pats apzinās, ne visai ”tīri nākušus papīrus”, kā tas bija gan ar dārgo pamatojumu vējeņu lietā, ar vairākkārt atkārtoto stāstu par to, kāpēc un kā tad no darba bija jāatbrīvo Dace Lebeda. Nu tādā pat – jāteic, pavisam smieklīgā veidā – pienākusi kārta lēmumiem, kuru sekas ir pamatīgs domes izmaksu pieaugums. Un, kā izrādās, tos pamatojoši dokumenti ir slepeni, ”nepiederošiem” nerādāmi! Vismaz, kā jau atkal visiem pa priekšu steidzas skaidrot Normunda Reča sieva Daiga, tik ilgi nerādāmi, kamēr ”visi jautājumi sakārtojas”. Un ja ar to vēl nepietiek, jaunā vara ir sagatavojusi vēl vienu izsmeļošu pamatojumu – domes amatu sarakts ir… ”autordarbs”!

Smieklīgi, protams, bet, jāatzīst smiekli nemaz nenāk, kad uzzinām, ka šo darbu rezultātā domes uzturēšanai papildus jau šī brīža jaunās varas administratīvajām izmaksām (plus divi vietnieki, padomdevēji, redaktori!) būs vajadzīgs vēl pusmiljons eiro…

Manuprāt, tas ir acīmredzams, ka nākamā ievērojami lielākā Tukuma novada centrālajā daļā ir sākusies rupja, netīra un administratīvos resursos balstīta priekšvēlēšanu kampaņa. Tā teikt, tiek gatavots ērts un plats nosēšanās laukums jau nākamajā, daudz naudīgākajā varā.

Kāda būs šo un citu politisko darboņu nosēšanās – tā jau ir mūsu – vēlētāju-parasto – atbildība.