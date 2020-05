Tukuma mākslas muzejā atvērta mākslinieku Alekseja Naumova un Leonīda Āriņa gleznu izstāde

Kā informē Tukuma muzejs jau no 13. maija durvis apmeklētājiem sāk vērt Tukuma muzeja struktūrvienības.

13. maijā ar jaunu izstādi-pārdošanu “Mūsu zelts” apmeklētājiem durvis vēra Tukuma Audēju darbnīca. 14. maijā bija iespēja doties uz Pastariņa muzeju, bet 15. maijā apmeklētājus sāka gaidīt Durbes pils. Šodien, 16. maijā no 11.00 durvis apmeklētājiem vēra Tukuma Mākslas muzejs, piedāvājot skatīt glezniecības izstādi “Saules pusē. Leonīda Āriņa un Alekseja Naumova glezniecība”. No 17. maija būs atvērts Tukuma pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis”. No 18. maija Džūkstes Pasaku muzejs atrādīs jauno izstādi “Lāča Bērni. Ludim Bērziņam 150”. No 27. aprīļa Mākslas galerijā “Durvis” apskatāmi un iegādājami tukumniekiem jau labi pazīstamu gleznotāju un keramiķu darbi izstādē “Mākslas pavasaris”.

! Apmeklējot muzeju, visi tiek aicināti būt atbildīgi par savu un apkārtējo veselību, ievērojot sociālās un fiziskās distancēšanās pasākumus un Veselības ministrijas izstrādātā sanitārā protokola nosacījumus!