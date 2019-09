Neskaidrības ar Slampes dīķi

Izmaksā dārgi

Vēl septembra sākumā par meniķa iespējamo remontu interesējāmies sarunā ar pašvaldības ieveidotā SIA «Komunālserviss «TILDe»» vadītāju Aldi Siliņu, kurš skaidroja: jau esot aprēķināts, ka šiem darbiem būtu vajadzīgi ap 6000 eiro, taču tādas naudas uzņēmumam neesot. Turklāt, kā skaidroja uzņēmuma vadītājs, tam arī nebūtu par saviem līdzekļiem meniķis jāremontē, jo dīķi piederot pašvaldībai. «Komunālserviss «TILDe»» vien darot to, ko pašvaldības tam pasūta – ja pasūtītu šādus darbus un paredzētu tiem finansējumu, tad arī izdarītu, bet šad pasūtījuma neesot bijis. Vēl pēc neilga laika uzzinājām, ka, nesagaidījuši pašvaldības iesaistīšanos, iedzīvotāji paši visus darbus izdarījuši, vien bijuši pārsteigti, ieraugot, ka pašvaldības informatīvā izdevuma «Tukuma Laiks» septembra numurā pie SIA «Komunālserviss «TILDe»» paveiktajiem darbiem Slampes pagastā rakstīts, ka… sakārtots ceturtā dīķa meniķis, bet neviena vārda par to, ka to izdarījuši paši iedzīvotāji un… par saviem līdzekļiem…

Izdarīja pašu spēkiem

Lai uzzinātu, kā izdevies šo darbu paveikt pašu spēkiem, ja reiz izmaksas rēķinātas pašvaldībai nepaceļamos tūkstošos, sazinājāmies ar vienu no darbu veicējiem Aigaru Beķeri. Viņš stāstīja, ka jau pagājušajā gadā gribējuši šo darbu izdarīt, bet neesot saņēmušies, taču, kad redzējuši, ka pašvaldība neko nedara, ķērušies: “Mēs bijām kupls pulks, slampenieki un arī daži tukumnieki, kas sevi pieskaita pie slampeniekiem. Strādājām vairākus vakarus un vēl brīvdienās, savu reizi arī ūdenī, bet, ko varējām, izdarījām. Protams, mēs jau nepārbūvējām meniķi, bet nomainījām sapuvušos dēļus tā priekšējā daļā, un, ceram, turpmākos 20 gadus tas turēsies.” Vaicāts, vai strādājot rēķinājuši, cik šie darbi izmaksājuši, Aigars skaidroja, ka materiālos iztērēts ap 300 eiro, bet darbu, protams, neviens neesot rēķinājis: “Mums vienkārši šķita, ka tas ir jāizdara, jo citādi nebūs dīķu. Un viss. Vienlaikus arī savācām atkritumus un vienīgais, ko no pašvaldības prasījām, bija konteiners, ko arī iedeva.” Aigars uzskata, ka velti iedzīvotājiem pārmest, ka tie neko negrib un nevēlas. Šis gadījums pierādījis, ka var gan, tikai būtu svarīgi, lai arī no pašvaldības nāktu iniciatīva. Citādi – ja kāds darbs jādara, tas uzreiz izmaksā tūkstošus, bet, tā kā naudas nav, tad nekas arī nenotiek. Vaicāts, vai dīķos šobrīd ir ūdens, Aigars skaidroja, ka tagad jau ūdens sākot celties.

