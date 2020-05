Mācās attālināti, bet repo – kopā

Tepat, no blokiem

Abi puiši ir dzimuši un līdz šim brīdim savu dzīvi pavadījusi tepat, Tukumā. ”Esam no bloku sētas, un to ir svarīgi pieminēt!” abi uzsver. Skaidrojumam vien varam pieminēt, kad bloku sēta atrodas vietā, kur ir slavenais basketbola laukums. Tātad tā ir Spartaka un Kurzemes ielas māju sēta, par kuru bijušas asas diskusijas. Nosaukums ”bloku sēta” jau radies izsenis, kad vēl tur bija atrodami dzelzsbetona bloki, kuri šobrīd ir aizvietoti gar bērnu laukumu, bet piešķirtais vietas nosaukums vēl turpina dzīvot, šobrīd ne tikai vietējo vidū, bet arī puišu radītajā dziesmā, jo joutubē izveidotajam kanālam piešķirts nosaukums «Bloki un records» (Bloki un ieraksti. – Red.). Zīmīgi, ka, tieši šajā vietā, precīzāk, Markusa ģimenes dzīvoklī notiekot visu dziesmu ieraksti. Jāpiebilst, ka Markuss šajā duetā arī pirmais sācis mūzikas jomā darboties. Viņš vasarā nopelnīto naudu ieguldīji aparatūrā, lai varētu veidot savu mūziku. Sākumā nopircis nepieciešamo, lai veidotu elektronisko mūziku un ar to arī sācis nodarboties pirms trim gadiem. Viens no Markusa tā brīža elkiem vai paraugiem esot bijis elektroniskās mūzikas pārstāvis Martins Garix (nīderlandiešu diskžokejs Marteins Garards Garidsens). Pāris reižu Markusam izdevies arī kādā vietējā pasākumā uzstāties kā DJ. Nedaudz vēlāk viņš pievērsies jau nedaudz cita veida mūzikai, precīzāk, sācis klausīties repu un tad jau iegādājies mikrofonus, lai varētu arī iedziedāt/ierepot liriku. Un tad arī viņam pievienojušies draugi, kaimiņi – Raivis, kuram sekoja arī Hardijs Kristians Veisbergs un Viktors Kožanovs. Visi četri ir no vienas sētas un bērnības draugi, un vieno viņus arī tas, ka nevienam iepriekš nav bijusi mūzikas pieredze.

Mammas iebilst pret raupjiem vārdiem un pudelēm

Tātad, kā jau iepriekš minēts, visi galvenie ieraksti topot Markusa istabā, kur arī ir uzstādītas attiecīgās iekārtas. “Esmu iegādājies mikrofonos, vajadzīgās iekārtas un programmas, lai veidotu mūziku. Protams, kvalitāte mazliet zūd, jo nav speciālās sienas, kas slāpē skaņu. Taču tagad aizvien populārāks paliek tieši šāds ieraksta veids, kas netiek veidots studijā, jo tehnikas kļūst daudz pieejamākas. Par bītiem atbildu es, bet par vārdiem – visi kopā,” skaidro Markuss.

Tātad pāris dienu pirms mūsu sarunas – 20. aprīlī – Markuss un Raivis laida klajā savu pirmo dziesmu, nu vismaz pirmo, kas nodota publiskai apskatei, jo, kā noskaidrojām, dziesmu esot vairāk. “Dziesmas mums jau ir, lēnām sāksim tās laist ārā. Tagad gribējām paskatīties, kāda būs interese, kas notiks, kad palaidīsim pirmo, kāda būs atsaucība.”

