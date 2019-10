Vai elektrību tagad piegādās kāds cits?

Vairāki laikraksta lasītāji redakcijai stāstīja, ka ir nesaprašanās ar elektrības pārdevējiem. Viņi ir «Elektrum» klienti, bet saņēmuši zvanu no SIA «Tet» (Agrāk Lattelecom. – Red.), kura darbinieks informējis par to, ka pārņem ar «Elektrum» slēgto līgumu un turpmāk piegādās elektroenerģiju par lētāku cenu, nekā to dara līdzšinējais pakalpojuma sniedzējs. Turklāt par to, ka nodrošinās šo pakalpojumu, jau esot vienojies ar «Elektrum», līdz ar to cilvēkam atliek vien pateikt “jā”, un darījums būs noticis, jo ”«Tet» pats visu nokārtos un cilvēkam nekas nebūs jādara”.Vēl iedzīvotāji skaidroja, ka no «Tet» neesot saņēmuši nekādu rakstisku piedāvājumu, kuru varētu izvērtēt un salīdzināt ar citiem piedāvājumiem, lai objektīvi novērtētu, vai cena tiešām ir lētāka.