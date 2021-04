Uzmanību vilciena Tukums 2 – Rīga, Rīga – Sloka un Jūrmalas pilsētas autobusa pasažieriem

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 7. aprīlī braucis ar vilcienu Tukums 2 – Rīga (AS Pasažieru vilciens reisa nr. 6502), plkst. 5.10 no Slokas stacijas līdz Rīgai, un atpakaļ ar vilcienu Rīga – Sloka (AS Pasažieru vilciens reisa nr. 6423), plkst. 15.30 no Rīgas līdz Bulduriem, abos virzienos sēdējis pēdējā vagonā. Tālāk braucis ar Jūrmalas pilsētas autobusu nr.4, plkst. 16.06 no Bulduriem līdz Slokas stacijai.