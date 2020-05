Skolēnu nodarbinātības pasākumi šovasar tomēr notiks!

Līdz 3. jūnijam Nodarbinātības valsts aģentūra veiks darba devēju aptauju, kuri jau iesniedza pieteikumus dalībai programmā, aktualizēs darba devēju piedāvājumu pasākuma īstenošanai un apkopos saņemtās darba devēju atbildes. Līdz 8. jūnijam tiks sākta pretendentu vērtēšana NVA filiāļu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijās. Līdz 18. jūnijam NVA filiāles komisijas apkopos darba devēju pieteikumu izvērtējumu rezultātus un pieņems lēmumus. Līgumi par pasākuma īstenošanu ar darba devējiem tiks noslēgti ne vēlāk kā nedēļu pirms skolēna nodarbinātības.

Skolēni pasākumam varēs reģistrēties elektroniski. No 10. jūnija reģistrācija sāksies Latgales reģionam, no 11. jūnija – Vidzemes reģionam. Darbam Rīgas reģionā varēs pieteikties no 12. jūnija, savukārt Kurzemes un Zemgales reģionos reģistrēšanās sāksies 13. jūnijā. Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt. Reģistrēties varēs līdz 17. augustam. Sīkāka informācija būs pieejama NVA mājaslapā.

Skolēnu vasaras nodarbināšanas programmā darba devēji saņem dotāciju skolēna algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Savukārt, skolēna ar invaliditāti mēneša darba algai – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Darba devējam tiek piešķirta dotācija darba vadītāja atalgošanai – 10% apmērā no valstī noteiktās minimālās algas, savukārt ja nodarbinātais ir bērns ar invaliditāti – 60% apmērā, bet par katru nākamo skolēnu – viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Skolēni, kuri ir iesaistīti pasākumā, tiek apdrošināti pret nelaimes gadījumiem darba vietās.

Skolēnu vasaras nodarbināšanai 2020. gadam piešķirts finansējums 1 795 212 eiro apmērā, kas sākotnēji bija paredzēts 6938 darba vietu izveide 2020. gada trīs vasaras mēnešos. Līdz 3. aprīlim darbavietas programmai pieteica 435 darba devēji. Tostarp, SIA “TET”, SIA “Jysk Linnen’n Furniture”, SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”, AS “Rīgas Dzirnavnieks”, AS “Valmieras piens”, SIA “VITA mārkets”, SIA “Mārksmens” un LPKS “Latraps”. 2020. gadā darba devēji plāno nodarbināt skolēnus vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, apstrādes rūpniecībā, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sfērā, lauksaimniecībā. Darba devēji piedāvā veidot darba vietas dažādās profesijās, piem., palīgstrādnieks, pārdevēja palīgs, labiekārtošanas strādnieks, virtuves strādnieks, viesmīlis, skolotāja palīgs u.c.

Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā NVA ik vasaru organizēja sākot ar 2004. gadu, taču 2009. gadā saistībā ar budžeta optimizāciju pasaules ekonomiskās krīzes iespaidā NVA aktīvais nodarbinātības pasākums “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs” tika iesaldēts. Iespēja ar NVA atbalstu vasaras brīvlaikā strādāt skolēniem atkal tika piedāvāta 2014.gada vasarā.

2019. gadā programmā tika izveidotas 6939 darba vietas un iesaistīti 7079 skolēni. Nozares, kurās visbiežāk nodarbināti skolēni, ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, apstrādes rūpniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, lauksaimniecība u.c.