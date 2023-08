1. oktobrī pensijas indeksēs ar koeficientu 1,064

Redakcija. Labklājības ministrija jau augusta sākumā paziņoja (10. augustā publikācija valsts medijā lvportāls) ka 1. oktobrī visām valsts pensijām (vecuma, izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma) un atlīdzībām 1. oktobrī tiks piemērots indekss 1,0640. Kā skaidro ministrijā šoreiz indekss veidots un to piemēros atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem. Indeksējamā summa būs 609 eiro.

Mazliet citādi nekā pirms tam

Atbilstoši normatīvajam regulējumam pensiju indeksu veido faktiskais patēriņa cenu indekss (jeb inflācija) par 12 mēnešu laika periodu un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas (kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas) pozitīva reālā pieauguma procentiem. Taču Labklājības ministrija skaidro, ka šogad situācija ir atšķirīgāka nekā iepriekšējos gados. Tā kā aizvadītā gada augstās inflācijas rezultātā apdrošināšanas iemaksu algu summas reālais pieaugums 2022. gadā ir bijis mazāks par nulli jeb negatīvs, tas nav ietverts indeksa aprēķinā, un šogad indeksu veido tikai faktiskais patēriņa cenu indekss, kas noteikts par laikposmu no 2022. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. jūlijam (kopumā 12 mēneši). Tādējādi arī vecuma pensiju indeksācijā, neatkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža, tiks piemērots viens indekss – faktiskais patēriņa cenu indekss.

gadā tiks pārskatītas pensijas un atlīdzības vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 609 eiro, t. i., 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī. Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 609 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kas ir lielākas par 609 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – arī šos 609 eiro.

! Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.

Daži aprēķina piemēri

Gan personām ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem, gan tiem, kuriem pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, gan personām ar stāžu no 30 līdz 39 gadiem, gan personām ar stāžu no 40 līdz 44 gadiem, gan personām ar stāžu no 45 gadiem un vairāk – visiem piemēros vienādu indeksu 1,0640. Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 450 eiro, tad gan senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem, gan senioram ar apdrošināšanas stāžu no 45 gadiem no šā gada. oktobra pensijas apmērs būs 478,80 eiro (par 28,80 eiro lielāks).

Indeksējot piemaksu, attiecīgo indeksu piemēros piemaksas apmēram 1,43 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim un piemaksas apmēram 2,14 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai ja invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim. Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 1,43 eiro un 2,14 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0640. Līdz ar to cilvēki, kuri saņēma 1,43 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,52 eiro, turpretī tie, kuri saņēma 2,14 eiro, – 2,28 eiro, skaidro Labklājības ministrija.

Piemēram, senioram, kuram piešķirtā vecuma pensija ir 450 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem, un tai ir noteikta piemaksa 35,75 eiro (par 25 darba gadiem līdz 1995. gada beigām), no šā gada oktobra vecuma pensija būs 478,80 eiro un piemaksa pensijai – 38 eiro (1,52 eiro x 25 gadi).

Viss notiks automātiski

Visu pensiju pārrēķins notiks automātiski, pensionāriem pašiem nekas nav jādara – pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Pensiju indeksācijas mērķis ir aizsargāt piešķirtās pensijas un atlīdzības pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu. Jāņem gan vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu. Kopš 2022. gada 1. jūlija pensionāra neapliekamais minimums ir 500 eiro mēnesī.