Tukuma tautas tērpus nolūko Francijas Goda konsuls

Par to, ka Dziesmu un deju svētku laikā Rīgā satiksies Latvijas Goda konsuli no visas pasaules, mediji ziņoja vairākkārt. Vienu no viņiem – Goda konsulu Nantē Francijā Mišelu Anrī Vandesmetu (Michel Henry Vandesmet) – mums 7. jūlijā laimējās sastapt Tukuma Audēju darbnīcā. Tajā viņš viesojās kopā ar sabiedrisko darbinieci Kārinu Pētersoni, kas savulaik vadījusi Latvijas institūtu un savā ikdienas darbā sadarbojusies ar dažādu valstu Goda konsuliem. Tā kā viņas ģimenes vasaras māja ir Apšuciemā, viņa izmantojusi iespēju viesim parādīt Tukumu un Audēju darbnīcu, kur viņi apskatīja gan Latvijas simtgadei veltīto tautas tērpu izstādi, gan arī iepazinās ar pašu aušanas procesu.

Atklāj Latvijas krāsas un tautas tērpus

Mišels Anrī Vandesmets stāstīja, ka Latvijā ir trīs dienu darba vizītē, bet visu brīvo laiku viņš pavada, atklājot Latviju arvien vairāk un vairāk: “Visapkārt ir mūzika, dejas, dziesmas – esmu bijis vairākos koncertos Rīgā, esmu pārsteigts par tik daudziem koncertiem vienlaikus – pa labi, pa kreisi, priekšā, aiz muguras… Un visur bija tautas tērpi. Man ļoti patīk tautas tērpu krāsas – esmu izdevis ļoti daudz naudas Vērmanes dārza tirdziņā, lai aizvestu tās uz Franciju un palīdzētu meitai atvērt mūsdienu mākslas veikaliņu Nantē, kurā tiks tirgotas arī Latvijā radītas lietas. Esmu saticis ražotājus, un atgriezīšos jau ar paraugiem.”