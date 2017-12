Tukuma 2. vidusskolas mācību uzņēmumi sarūpē dāvanu tirdziņu

No parafīna atlikumiem gatavotas sveces, dāvanu kārbiņas no kartona, grāmatzīmes un rotas, kā arī eglītē karināmi eņģelīši no stikla pērlītēm – šie un vēl citi roku darbi bija apskatāmi un nopērkami 5. decembra tirdziņā tirdzniecības centrā «Tukums». Darbu autori – 6. un 7. klases skolēni – Tukuma 2. vidusskolas mācību uzņēmumu dalībnieki.

Šādu mācību uzņēmumu mērķis ir mudināt bērnus pašu spēkiem īstenot dažādas idejas – ieguldīt darbu un izdomu, lai radītu Ziemassvētku dāvanu, kas patiktu pašam un arī citiem. Un, lai viss notiktu tā, kā īstā uzņēmumā, pašiem šīs lietas arī jāpārdod, apdomājot, gan kā preci reklamēt, gan kā uzrunāt potenciālo pircēju un noteikt tādu cenu, kas citiem būtu pieņemama. Skolotāja atzina, ka bērniem veicies ļoti labi, jo pārdotas arī lietas, kuru cena bija visai augsta. Katrā ziņā bērni ar savu veikumu un nopelnīto bijuši ļoti apmierināti.

Vairāk lasiet laikraksta ceturtdienas, 7. decembra, numurā ŠEIT!